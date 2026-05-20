¿Quién es el papá del hijo de Lina Tejeiro?

El embarazo de Lina Tejeiro ha dado de qué hablar en redes sociales y la farándula colombiana, pues muchos se preguntan quién es el padre de su primer hijo, un dato que la artista decidió mantener en privado a pesar de que ella es una figura mediática.

Fue hace tiempo que Lina Tejeiro compartió un emotivo video con el que confirmó que está esperando un bebé al mostrar ecografías y hablar del gran deseo de convertirse en madre que está muy cerca de volverse realidad, aunque evitó mencionar quién sería el papá del niño.

Él sería el papá del hijo de Lina Tejeiro

La decisión de la creadora de contenido por mantener en secreto los detalles sobre el padre de la criatura no hizo más que encender la curiosidad en el público, así como con el resto del Internet y los medios de comunicación.

Con el paso de las horas, las diversas plataformas comenzaron a mencionar que el bebé que espera Lina habría sido concebido junto a Daniel Gómez, un empresario y mánager musical que tuvo una relación cercana con figuras del género urbano en Colombia.

En ese sentido, se dice que Gómez sería parte del entorno profesional y de amistad del cantante Ryan Castro, lo que tendría que ver de manera directa con la relación entre la joven y él.

Algunos medios recordaron incluso que en el pasado Lina llegó a ser vinculada sentimentalmente con el cantante urbano, aunque nunca hubo confirmación de una relación entre ellos.

Cabe mencionar que hasta el momento, Lina no ha desmentido ni confirmado de manera oficial la identidad del padre de su bebé. Usuarios en las redes sociales aseguran que desde hace meses hay pistas sobre una posible relación sentimental.

Tejeiro aparecía desde hace varias publicaciones acompañada de un hombre misterioso, que fue una de las pistas por las que aumentaron las sospechas entre sus seguidores.

Daniel Gómez mantiene un perfil mucho más reservado que el de las anteriores parejas públicas de la actriz, como lo fueron Andy Rivera o Juan Duque. En esta ocasión, Luna Tejeiro ha tratado de mantener toda la información lejos del foco mediático.