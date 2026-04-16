Con fiesta y mariachis reciben a Malcolm y sus hermanos

Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson, actores que marcaron a varias generaciones en México con la serie Malcolm, el de en medio, fueron recibidos ayer en el Pepsi Center, como en una auténtica fiesta familiar mexicana con mariachis y regalos. Incluso el elenco entonó la canción principal de la serie, pero al estilo de mariachi .

El regreso del elenco, tras dos décadas de su despedida, no sólo fue nostalgia, sino la demostración de un fenómeno vivo. Compartió anécdotas, reflexiones y adelantos de esta nueva etapa con Malcolm, el de en medio: la vida sigue siendo injusta, un revival de la serie. Lejos de repetir fórmulas, plantea un cambio emocional en su protagonista.

El mariachi interpretó “Boss of Me”, canción de entrada de la serie. ı Foto: Disney

El Dato: En su primer fin de semana, la nueva temporada de Malcom superó los 8.1 millones de visualizaciones globales, mientras que en Latinoamérica acumuló 3.6 millones.

“Cuando encuentras a Malcolm, está en un lugar positivo, pero creo que llegó ahí alejándose de su familia”, explicó Frankie Muniz, dejando ver que el punto de partida es más maduro, aunque no necesariamente más resuelto.

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Ese aparente equilibrio se fractura a lo largo de los episodios. “Tal vez aquello de lo que huía fue lo que lo hizo quien es”, añadió el actor, anticipando un recorrido que no renuncia al caos, pero sí profundiza en sus consecuencias.

Christopher Masterson se quedó hasta el final firmando autógrafos para sus fans. ı Foto: Disney

La esencia, sin embargo, permanece. Justin Berfield lo resumió sin rodeos: “Crecer no significa separarse”. La frase sintetiza el corazón de esta miniserie de cuatro episodios, que apuesta por explorar la adultez sin romper los vínculos que definieron a la familia.

Para histrión Christopher Masterson, esta vuelta también es un juego de complicidad con el espectador. “Pongan atención, muchos de los personajes que no regresaron están escondidos en flyers o en el fondo de algunas tomas. Sólo los verdaderos fans los van a encontrar”, adelantó, en referencia a los múltiples guiños visuales que atraviesan la nueva entrega.

Los actores posaron para los medios. ı Foto: Disney

Se proyectó un detrás de cámaras que reveló el proceso de producción y la manera en que se reconstruyó el universo de la serie, respetando su humor entre lo absurdo y lo cotidiano. Se pudo ver cómo reconstruyeron la casa, la cual fue todo un desafío porque no existen planos de la anterior.

Durante el fan event de ayer, los actores se mostraron amables con su público, firmaron autógrafos, se tomaron selfies y posaron sonrientes ante las cámaras. Christopher Masterson, quien da vida a Francis, fue el más comprometido, pues se quedó hasta el final rubricando.