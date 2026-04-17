Inner Wave regresa con un álbum más bailable, enérgico y cinematográfico

Inner Wave estrenó recientemente su nuevo álbum, See You When I Get Back, un proyecto musical que en esta ocasión ha sido acompañado por un libro y una película, explorando nuevas disciplinas que, sin embargo, han formado parte especial del grupo musical desde hace tiempo.

En entrevista para La Razón, Pablo Sotelo y Jean Pierre Narváez hablaron sobre el proceso de este lanzamiento multifacético y de la manera en que su experiencia en gira y el cine, moldearon esta nueva etapa de la banda a cinco años del lanzamiento de su último álbum.

“Con este grupo, las películas siempre han sido una inspiración”, expresó Pablo Sotelo, voz y guitarra de Inner Wave, “Y siento que en este proyecto (See You When I Get Back), con estas canciones, en este punto en nuestra vida, ya como hemos hecho tanta música y tantas giras, se sintió como que era el momento correcto para hacer algo así”, reflexionó.

Según el vocalista, “había un nivel de separación donde me miraba casi como un personaje de The Sims, como el videojuego. Me podía ver más a distancia y podía ver mi vida y la experiencia de andar en un grupo, de andar en gira, más como una historia”, dijo sobre los elementos que se alinearon para que surgiera este proyecto múltiple.

La película, que lleva el mismo nombre que el álbum, sigue la historia de una banda emergente que para llegar a la fama, hace un acuerdo que los lleva a vivir situaciones surrealistas durante su primera gira. Esa premisa retoma varias de las emociones presentes en el disco, pero las traslada a otro tono narrativo: “La letra en el álbum es de heartbreak (desamor), de relaciones que son difíciles de mantener por siempre andar en gira. La película toma todo eso, pero le da una parte de horror y comedia”, comentó.

Respecto al material discográfico, reflexionaron sobre la dualidad que siempre ha acompañado a Inner Wave en lo musical: “Siempre nos ha gustado esa oposición, poder tener algo que parece que no va, que la música sea muy feliz, pero la letra bien triste. Estas canciones son mucho más movidas, hay mucha más energía y aunque la letra tiene mucho que ver con heartbreak, siento que va junto porque es una emoción que tiene tantas versiones…”, precisó Sotelo.

Al momento de comenzar con See You When I Get Back, la agrupación se encontraba de gira y uno de los principales elementos en los que giró el álbum fue la idea de “subir el tempo y tener algo para que la audiencia pueda cantar, bailar y moverse en los conciertos”. Según Narváez, la canción que mejor representaría aquel concepto es ‘Far Away’, séptimo tema del álbum.

A partir del 23 de abril, Inner Wave estará de gira por Norteamérica con Los Mesoneros, mientras que eligen cines pequeños en algunas ciudades para realizar screenings de su película; los planes incluyen realizar un evento así en Ciudad de México, tentativamente este verano.

“Nos gusta mucho la idea de que la gente la pueda ver, pero solamente en este teatro con nosotros. Siento que es algo muy especial verla con la comunidad. Pero eventualmente, cerca de fin de año, la vamos a poner en streaming. Pero andamos viendo nuestras opciones, a ver qué sería lo mejor”, detallaron sobre lo que podemos esperar de Inner Wave próximamente.