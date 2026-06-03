Sandra Itzel, actriz mexicana de 32 años, desató polémica en redes sociales al compararse con Marilyn Monroe, un ícono del cine mundial.

Durante una gala de La Casa de los Famosos Telemundo la intérprete apareció con un look inspirado en la diva de Hollywood y compartió mensajes que generaron tanto apoyo como duras críticas; en La Razón te contamos qué dijo.

Sandra Itzel se compara con Marilyn Monroe y desata críticas, ¿qué dijo?

La actriz mexicana de 32 años compartió un video en el que se le ve en el escenario de las galas de La Casa de los Famosos de Telemundo del 31 de mayo. Sandra Itzel luce un vestido negro con una abertura en la pierna del lado izquierdo y el cabello color rubio con bucles, muy parecido al estilo de Marilyn Monroe.

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La exparticipante del reality show aparece cantando y bailando “I Wanna Be Loved by You”, un tema interpretado por el ícono de Hollywood. El clip acumula más de 4 mil Me Gusta en Instagram.

En otra publicación, Sandra Itzel escribió: “A veces ven la imagen y creen que ya conocen la historia… Pero, como Marilyn Monroe, siempre hay mucho más de lo que se muestra“, mientras hace lipsync de una entrevista antigua de la famosa actriz.

Sin embargo, pese a que tuvo cientos de comentarios de apoyo, en los que incluso sus fans le pedían hacer una película o un musical inspirado en Marilyn Monroe que estuviera protagonizado por ella, las críticas fueron las que más llamaron la atención.

Algunos comentarios sobre las publicaciones de Sandra Itzel haciendo referencia a Marilyn Monroe fueron:

“Jajaja ya, quisiera”

“Pero en serio ella se cree q es Marilyn con esa cara de bajita”

“Ella sueña ser Marilyn jajajajaja”

“Pero en la casa nunca se vio así”

“Marilyn de Temu”

Lo que más destacó de la situación, es que la intérprete respondió desde su cuenta oficial a estas críticas, lo que también fue mal visto por algunos de sus seguidores, quienes le sugieren ignorar los comentarios negativos.

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