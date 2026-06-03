La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de hoy 3 de junio

Este miércoles 3 de junio arranca de nueva cuenta una ronda de nominaciones que definirá el destino de uno de los participantes de La Casa de los Famosos 2026 en la recta final del programa de telerrealidad que conquista año con año a la televisión latinoamericana.

Apenas este lunes, sorprendió la eliminación de Caeli, quien se quedó muy cerca de la final de La Casa de los Famosos 2026. Ahora, hemos llegado a las últimas nominaciones antes de la gran final.

En esta ocasión y por la proximidad con la gran final, el proyecto ya se ha despedido de la prueba de líder y en su lugar, el pasado martes se seleccionó a quién se convertiría en el nuevo finalista en el reality show.

Luis Coronel se convirtió en el primer finalista del proyecto y además, se reveló que la eliminación de este próximo lunes será doble, lo que da más motivos al resto de los participantes del programa para evitar caer en la placa.

Por este motivo, se cruzan los dedos mientras llega el momento en que los participantes de La Casa de los Famosos nominen por última vez en la temporada a sus compañeros de programa.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

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