Ángela Aguilar presume el anillo que le habría regalado Nodal por su aniversario de bodas | VIDEO

Ángela Aguilar ha vuelto a ser tendencia, pero como suele suceder en su caso, su aparición en redes sociales no ha hecho más que generar críticas en contra de ella y sus acciones, por quienes la siguen acusando de haber sido la amante de Christian Nodal en el pasado.

El lujoso anillo de Ángela Aguilar

Aunque había mantenido un perfil más reservado últimamente, Ángela Aguilar reaparecer ante el ojo público y volver a subirse a los escenarios durante el concierto de su esposo, Christian Nodal, en la Plaza de Toros en CDMX.

Pero lejos de la interpretación, lo que más llamó la atención era que en un momento, la artista decidió presumir su lujoso anillo de oro rosa con diamantes, que al parecer era una nueva adquisición.

En el video, vemos a la famosa posando con varias personas y su hermano detrás cuando comienza a hablar y orgullosa, muestra su mano izquierda, sonde lucía la enorme piedra. Su hermano Leonardo Aguilar, aparece riendo detrás por el gesto de su hermana y después, ella también suelta una carcajada.

Critican a Ángela Aguilar y su anillo ‘de reconciliación’

Las redes sociales no tardaron en opinar al respecto el nuevo anillo de la celebridad, pues comenzó a decirse que podría tratarse de un regalo de su esposo después de los recientes escándalos que rodean a la pareja,

Y es que en los últimos meses, han habido diversos rumores sobre una posible separación en la pareja, sobre todo tras la polémica por el video musical de ‘Un Vals’ que mostraba como protagonista del video a la modelo, con un enorme parecido a Cazzu.

También salió en ese entonces la revelación de que su boda religiosa había quedado cancelada, supuestamente por la inseguridad en Zacatecas, aunque el público no estaba muy convencido.

Los Internautas aseguran que esos temas son las razones por las que Nodal le habría regalado un anillo de diamantes a su esposa. El anillo de oro rosa con diamantes en forma de flor, habrían sido también un regalo para celebrar el aniversario de su boda en Roma.

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