¿Quiénes son María Becerra y Spanish Brass? Los músicos que entonarán los himnos de Argentina y España en el Mundial 2026

Este domingo 19 de julio se juega la final del Mundial 2026 y uno de los momentos más destacados de la jornada es sin duda alguna, el momento en que se entonan los himnos nacionales de España y Argentina.

Grandes figuras de la música se presentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, antes y durante el partido en el que se definirá al nuevo campeón del mundo, ya sea la segunda copa de España o el bicampeonato de la albiceleste.

🇪🇸 ¡La afición española ya hace sentir su presencia en Nueva York!



La porra de España comenzó a poner ambiente en los pasillos del Estadio New York/New Jersey previo a la gran final del Mundial 2026 ante Argentina. ⚽🏆

📸: @Diegocod23#Mundial #España #Final pic.twitter.com/WOV1rjlOV6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 19, 2026

¿Quiénes son María Becerra y Spanish Brass?

Si bien Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el himno estadounidense, la cantante argentina María Becerra y el quinteto valenciano Spanish Brass serán los encargados de entonar los respectivos himnos de sus países.

TE RECOMENDAMOS: Icónico Madonna sorprende en show de medio tiempo de final del Mundial con Ronaldo y Ronaldinho

Por un lado, María Becerra es una de las artistas pop argentinas más importantes a nivel internacional. La famosa dio el Salto a la fama con solo 15 años gracias a sus videos de comedia, monólogos y más en la plataforma de YouTube.

En marzo de 2024 se convirtió en la primera artista femenina de Argentina en agotar dos conciertos seguidos en el Estadio River Plate. Fue en 2019 que incursionó en la música, logrando un crecimiento importante en su popularidad gracias a esta nueva faceta, dónde ha compartido temas con otras artistas destacadas de la escena urbana como Cazzu o Tini.

Maria Becerra durante la prueba de sonido de esta mañana, previa a su interpretación del Himno Nacional Argentino en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España. 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/dq9M9EHwD0 — Maria Becerra Data (@BecerraData) July 19, 2026

El himno nacional de Argentina fue escrito en 1812 y anteriormente fue denominado Marcha patriótica, luego, Canción patriótica nacional y posteriormente fue Canción patriótica.

Por otro lado, el quinteto Spanish Brass está encargado de interpretar el himno nacional de España, cuenta con más de tres décadas de trayectoria ya ha actuado en más de 60 países, sin mencionar que en 2020 fue galardonado con el Premio Nacional de Música.

“Es un auténtico privilegio formar parte de un acontecimiento de esta magnitud y llevar nuestra música a uno de los escenarios más importantes del mundo”, comentaron en la publicación donde hablaban de su participación en la final del Mundial 2026.

¿Quieres saber más?

¿Dónde y a qué hora ver el show de medio tiempo de la final del Mundial con Shakira, BTS y Justin Bieber?

Así inició el show de Clausura del Mundial con Ishowspeed, Post Malone y Swae Lee

¿Quién es Alejandro Ruiz, el famoso papá de Arantza Ruiz?

¿Lamine Yamal estará listo para la final del Mundial 2026? Luis de la Fuente revela el estado médico del español