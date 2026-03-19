¿Qué pasa entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra? Esto se sabe

Las redes sociales han estallado después de que se reveló artistas de la escena argentina como Tini Stoessel y Taichu han dejado de seguir a Emilia Mernes. A ellas, se suma una larga lista de celebridades como Antonella Rocuzzo, esposa de Messi, y muchas personalidades del entretenimiento más.

Por ello, el entretenimiento argentino se ha llenado de todo tipo de especulaciones sobre qué pasa entre las estrellas de la música, dónde varios acusan a Emilia Mernes de tener un mal comportamiento en la industria, mientras que otros aseguran que podría tratarse de una estrategia de marketing en camino algún tema musical para el mundial.

Emilia Mernes reveló que suero usa para tener unas pestañas bonitas. ı Foto: Especial

¿Qué pasa entre Emilia Mernes y Tini Stoessel?

Hasta el momento solamente hay rumores de que fue lo que sucedió con Emilia y sus compañeras de la industria; sin embargo, una periodista argentina asegura que son varios los factores que han convertido a la mujer en una especie de enemiga para sus compañeras.

De acuerdo con lo que explicó la periodista Yanina Latorre, desde hace bastante tiempo la cantante de ‘Perdonarte ¿para qué?’ ha sido señalada dentro de la industria como una persona que no juega del todo limpio, ya que aseguran que utilizó a un ex novio para ascender en la escena musical.

Así mismo, la periodista la acusa de supuestamente haber tratado de arruinar la histórica presentación de María Becerra en el estadio Rivers, lo que provocó su conflicto con la intérprete de ‘Automático’.

Sobre Tini, se especula que mientras la actriz estaba en depresión, le pasó a Emilia contactos de su propio equipo, quienes se negaron a volver con ella una vez pudo regresar al ojo público

Por otro lado, el creador de contenido Martín Cirio habló con el ex de Emilia, quien aseguró que “le cerró muchas puertas” al dejarlo muy mal parado a propósito. Cirio también habló con Aylin, la hermana de María Becerra.

La hermana de la famosa aseguró que humillaron a Becerra en la prueba de sonido antes de su concierto, lo que provocó una fuerte reacción por parte de María. Esto asegurando que tuvo alguna relación con Mernes. Aylin también confirmó que Emilia la echó de un lugar en el que estaban todos reunidos.

Sin embargo, Emilia Mernes fue también defendida por el streamer Coscu, quien asegura que el anterior equipo de María Becerra “pudría todo entre artista y artista”.