Tini regresa a la actuación con Quebranto

Quebranto, un thriller dramático filmado en México, marca el esperado regreso de Martina Tini Stoessel a la actuación, tras 10 años alejada de los sets desde el fenómeno juvenil Violetta. La serie, que llega hoy a Disney+ a nivel global, fue dirigida por Bernardo de la Rosa.

Para Tini, volver a interpretar a un personaje fue un desafío emocional y profesional: “Sabía que tenía muchas ganas, así que creo que llegó en el momento indicado de mi vida. Me volví a enamorar aún más de la actuación, de compartir con otros actores, de tener una escena y alguien con quien hablar. Es otra vida y eso me hizo muy bien”, compartió ayer en conferencia de prensa.

En Quebranto, la actriz da vida a un personaje complejo, construido a partir de una profunda exploración emocional. “Fue un proceso intenso, con escenas de sexo, violencia y salud mental, que exigieron cuidado y mucha entrega”, dijo.

En cuanto a la importancia y recibimiento de México para artistas argentinas como ella y Cazzu, la también cantante resaltó: “Es hermoso sentirse tan querida en otro país y, sobre todo, en un mercado tan importante como es México. Valoramos mucho el amor que nos da el público mexicano”.

La producción se rodó en distintas locaciones mexicanas, las cuales fueron complejas como Tlatelolco y Ecatepec, además de algunas en Argentina, experiencia que Tini describe como enriquecedora: “La cultura de México me encanta, la comida, la gente. Fue una experiencia hermosa y segura”.

Por su parte, el director Bernardo de la Rosa destacó el significado del título: “Nos encontramos con esa palabra porque todos los personajes están rotos, y tenía todo el sentido. El reto como director empieza desde el día uno: interpretar el guion, dirigir a los actores y cuidar cada detalle, desde el sonido hasta un pedazo de color en el cielo”.