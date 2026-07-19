Este domingo fue anunciado oficialmente Fede Vigevani como el decimosegundo habitante de La Casa de los Famosos México 2026. El influencer uruguayo es una de las personalidades más esperadas por los fans del reality.

El famoso creador de contenido se dijo emocionado por iniciar una nueva etapa en su carrera, ahora dentro del programa más comentado del momento. Descubre quién es Fede y cómo ha logrado tener decenas de millones de seguidores en redes sociales.

¿Quién es Fede Vigevani, habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Federico Augusto Vigevani de Arce, mejor conocido en redes sociales como Fede Vigevani, nació el 1 de octubre de 1994 en Montevideo, Uruguay. Tiene 31 años y desde muy joven mostró interés por crear contenido digital.

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Su carrera comenzó en plataformas como Vine y YouTube, donde destacó por su creatividad y humor.

Actualmente Fede Vigevani reside en México y es considerado uno de los creadores de contenido en español más populares de todos los tiempos, pues acumula decenas de millones de seguidores en redes sociales.

En Instagram, hasta ahora, tiene más de 12 millones de fanáticos, en YouTube más de 75 millones y en TikTok 31.6 millones de seguidores.

Sus videos comúnmente retratan retos, bromas, exploraciones y dinámicas con otros influencers. La mayoría de sus seguidores son adolescentes e infancias, pues se ha convertido en referente del entretenimiento juvenil y familiar.

Además de su faceta digital, Fede incursionó en el espectáculo con su show “El Mundo de Fede Vigevani”, presentado en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires en 2023. Ha recibido premios como los Kids’ Choice Awards y los Premios Elliot, en categorías como “Influencer Favorito” y “Creador más Divertido”.

Aunque mantiene su vida personal con discreción, se sabe que no tiene hijos y que su familia continúa en Uruguay.

Fede Vigevani abre un nuevo capítulo en su trayectoria con su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026. Sus fans esperan ver una nueva faceta de su personalidad frente a las cámaras y conocer cómo convivirá con figuras del espectáculo del país azteca como Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Yahir y Arantza Ruiz, entre otras.

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