La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue condenada a 74 latigazos y dos años de prohibición para cantar, tras emitir un concierto virtual en YouTube sin velo.

El caso causó gran impacto a nivel internacional por la severidad de la sentencia y el contexto de las protestas en Irán.

Cantante iraní Parastoo Ahmadi es condenada a 74 latigazos por actuar sin velo en YouTube

El Tribunal Penal de Qom, de Irán, dictó la sentencia contra la artista Parastoo Ahmadi, de 29 años, por haber difundido en diciembre de 2024 un concierto virtual en el que aparecía con los hombros descubiertos y sin velo, acompañada de cuatro músicos.

La grabación, de 27 minutos, se realizó en un histórico caravasar y fue compartida en YouTube, alcanzando gran repercusión en redes sociales. Actualmente, el clip tiene más de dos millones de reproducciones.

La corte consideró que el espectáculo de Parastoo Ahmadi atentaba contra “la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual”, según rtve. Además de la condena a latigazos, se le prohibió cantar durante dos años.

Ocho personas de su equipo también fueron sancionadas.

¿Por qué fue castigada la cantante iraní Parastoo Ahmadi?

En Irán, país de origen de Parastoo Ahmadi, las mujeres no pueden grabar discos ni dar conciertos públicos mixtos; sólo se les permite actuar frente a audiencias femeninas y sin cámaras.

En 2022 la intérprete de 29 años ya había enfrentado denuncias por su canción “De la sangre de la juventud de la patria”, publicada durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini, joven kurda arrestada y golpeada por la policía religiosa por no usar correctamente el hiyab.

La condena contra Parastoo Ahmadi ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y por usuarios en redes sociales, quienes consideran que se trata de una medida desproporcionada y un retroceso frente a las libertades que las mujeres iraníes han reclamado en los últimos años.

Este es el concierto por el que Parastoo Ahmadi fue condenada a 74 latigazos:

Te puede interesar: