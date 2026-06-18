El legendario cantante español Miguel Ríos atraviesa un momento delicado pues, según informó su equipo, sufrió un accidente doméstico que le provocó un traumatismo craneal. Aunque su evolución es favorable, el intérprete se vio obligado a cancelar algunos de sus próximos compromisos musicales.

El artista cumplió 82 años el pasado 7 de junio, y parece ser que inicia esta etapa de su vida con el pie izquierdo.

La noticia del accidente fue confirmada a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, donde se pidió comprensión y apoyo a sus seguidores. Descubre cuál es el estado de salud actual del artista y qué fechas de su gira El Último Vals canceló.

El cantante Miguel Ríos sufre accidente en casa y cancela shows, ¿está grave?

Según informó el equipo de Miguel Ríos, el cantante sufrió un traumatismo cerebral leve. Aunque su evolución es favorable, los médicos le han recomendado reposo absoluto.

El comunicado publicado en redes sociales señaló: “Lamentamos comunicar que nuestro queridísimo Miguel Ríos sufrió ayer un pequeño accidente doméstico que le provocó un leve traumatismo craneal, según el parte médico“.

Comunicado del cantante Miguel Ríos ı Foto: Captura de pantalla

Asimismo, se añadió: “Sentimos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo de todos sus seguidores”. El propio Miguel Ríos transmitió su agradecimiento y aseguró que espera reencontrarse muy pronto con su público.

¿Qué conciertos de Miguel Ríos quedan cancelados?

La organización confirmó que los conciertos de Miguel Ríos programados para el 19 de junio en Ourense, en Galicia, y el 23 de junio en Arucas, en Canarias, fueron cancelados.

“Sentimos tener que comunicar que tenemos que cancelar los conciertos del 19 y 23 de junio en Ourense y Arucas. Miguel está bien dentro de lo que cabe, y sobre todo le da mucha rabia tener que cancelar. Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica”, señalaron en la publicación de Instagram, junto al comunicado.

Se espera que en los próximos días se informe sobre la posibilidad de reprogramar las fechas afectadas, mientras el artista se recupera bajo supervisión médica.

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