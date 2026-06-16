Muere Margaret Kerry, la actriz que inspiró a Campanita de Peter Pan

Murió Margaret Kerry, la actriz que inspiró al personaje de Campanita (Tinker Bell) para la película de Peter Pan. La mujer falleció a los 97 años de edad y su partida ha sembrado el luto en la industria del entretenimiento y el estudio del ratón.

¿De qué murió Margaret Kelly?

Fue a través de su cuenta oficial de Facebook que se confirmó la muerte de la actriz. “Con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento de Margaret Kerry (Boeke), nuestra querida Campanita”, decía la publicación.

Posted by a friend and a huge Tinkerbell fan:



As a Disney fan and a fan of Tinkerbell , had to share … when you look up into the sky at the ⭐️ stars…at night .. blow a kiss to Tinkerbell .



𝐌𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐞𝐭 𝐊𝐞𝐫𝐫𝐲 - 𝟏𝟗𝟐𝟗-𝟐𝟎𝟐𝟔

Very sad news today, as we learned… pic.twitter.com/O6g7IrHEFD — Dr. Fan of the Little Flower (@TheresaMer19530) June 14, 2026

Se detalló que la modelo murió este 11 de junio de 2026 en Wilmington, Carolina del Norte. “Sus tres amados hijos, Ellen, Christina y Eric, la acompañaron en su valiente lucha contra el cáncer de pulmón a la edad de noventa y siete años”, revelaron.

Según expresaron, la mujer ya estaba lista para su partida, pues lo había dejado todo preparado, incluyendo la petición de que con el anuncio de su muerte, incluyeran una foto de ella cuando era joven con Campanita.

La imagen corresponde al tiempo en que Kerry fue modelo y actriz mímica para Disney. Su trabajo era hacer movimientos y gestos que fueron fundamentales para construir la identidad traviesa y llena de carácter de la pequeña hada rubia.

“Margaret estaba profundamente agradecida por la extraordinaria vida que disfrutó y se sentía inmensamente bendecida por sus seres queridos y los innumerables amigos y admiradores que conoció a lo largo de su vida”, explicaron.

El comunicado también mencionó que el esposo de Margaret falleció apenas este 24 de mayo, hace menos de un mes. Fueron novios hace setenta años y en 2019 se reencontraron para vivir un feliz matrimonio.

“Es como un cuento de hadas saber que fallecieron con tan poca diferencia de tiempo, quizás un testimonio del amor que compartieron”, reflexionan sobre este detalle.

A la noticia, reaccionaron fans que lamentaron la muerte de Margaret Kerry, así como la cuenta de los Archivos de Walt Disney, quienes publicaron un mensaje de despedida en el que le agradecieron por su trabajo.

“A través de sus memorables interpretaciones y su conexión y dedicación perdurables con los fans de Disney a lo largo de los años, Margaret ayudó a iluminar la magia de estos personajes atemporales ‘un poquito de polvo de hadas’”, declararon en Instagram.

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