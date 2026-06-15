Muere la actriz Anne Schedeen, la mamá de la serie de ALF

La actriz Anne Schedeen, conocida por su papel de Kate Tanner, la mamá en la serie de ALF, falleció este domingo a los 77 años de edad, así lo dio a conocer su familia a través de las redes sociales. Su fallecimiento se suma al de varias celebridades ocurridas este fin de semana como la muerte de Oliver Tree.

"Es con el más pesado de los corazones que compartimos Annie ha pasado pacíficamente. Deja atrás un extraordinario legado de energía creativa, humor inteligente de látigo, deleite en su familia, adoración por los perros pequeños, odio ardiente por Trump, pasión por el ahorro de segunda mano y amor por una buena historia. Estamos despojados sin ella. La queríamos tanto, como todos los que la conocieron“, se lee en el mensaje de la red social.

Continúa el comunicado: "Ella era una fuerza. Y es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella dijo, “siempre estoy contigo. Y tiene razón. Los recuerdos, obras de arte, risas del vientre, joyas hechas a mano, pinturas al óleo, esculturas, disfraces, y por todos lados joie de vivre en vivo”.

A Anne le sobreviven su esposo de 55 años Christopher Barrett , su hija hija Taylor Barrett, su nuera, Hilary Flynn, hermana Sarabeth Schedeen, su sobrina Minnie Schedeen, su hermano Roland “Tony” Schedeen, su cuñada Julieann Schedeen y sus perritos rescatados Roo y Red.

¿De qué murió Anne Schedeen de ALF?

Por el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte, sin embargo, se espera que en las próximas horas o días se den más detalles de su fallecimiento.

¿Quién era Anne Schedeen de ALF?

Anne Schedeen nació el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón. Su nombre real era Luanne Ruth Schedeen. De niña era muy tímida, por lo que su madre la inscribió en clases de actuación para ayudarla a superar su timidez.

Creció en un entorno familiar en Oregón y comenzó su carrera profesional a mediados de los años 70, apareciendo en pequeños papeles en series de televisión.

Sus primeros trabajos incluyeron apariciones en series clásicas como Emergency!, Marcus Welby, M.D., The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman y Three’s Company.

En 1984 tuvo un papel más destacado como la abogada Sara Frank en la soap opera Paper Dolls. Su rol más icónico llegó en 1986 cuando interpretó a Kate Tanner, la madre de familia en la exitosa sitcom ALF (1986-1990), donde daba equilibrio y calidez al caos causado por el extraterrestre.

Además de ALF, participó en numerosas series como Cheers, Magnum, P.I., Murder, She Wrote y Simon & Simon. Tuvo papeles en películas para televisión y cintas como Embryo (1976) y Second Thoughts. Su última aparición notable fue en Judging Amy (2001), donde interpretó a una detective. Se retiró de la actuación alrededor de 2014 para dedicarse a su vida personal.

En cuanto a su vida privada, estuvo casada con el agente de talentos Christopher Barrett desde 1982. La pareja tuvo una hija llamada Taylor. Tras retirarse, Schedeen se enfocó en el arte y la creación de joyería, manteniendo una vida privada alejada de los reflectores.

Te puede interesar: