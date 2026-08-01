Aldo Rendón defiende a Karina Torres por no limpiar los baños: ‘No es mucama’ | VIDEO

Los roces entre los participantes de La Casa de los Famosos México 2026 comienzan a hacerse más intensos, ahora con un breve pero importante desencuentro después de que Aldo Rendón decidió defender a Karina Torres de las críticas de una de sus compañeras.

Aldo Rendón defiende a Karina Torres

Todo comenzó en la mañana de este sábado 1 de agosto, donde varios participantes del reality show ya se encontraban despiertos y habían comenzado sus actividades cuando se comentó sobre quién sería el encargado de los baños.

-Aldo: Karina dijo que los iba a lavar (los baños) hoy en la mañana



-Mariana: pues sigue dormida 🙄



-Aldo: wey pues no es mucama (sirvienta), cuando se levante los va a lavar, ósea no se va a levantar a la hora que ustedes quieran que este limpio el baño 💁‍♀️… pic.twitter.com/h83kslE4PN — Diario ordinario (@diarioordinary) August 1, 2026

Aldo comentó que Karina dijo que lavaría los baños en la mañana, ante lo que Cynthia Klitbo reaccionó molesta al expresar que seguía dormida y enseguida, el famoso decidió detener la situación y defender a su amiga.

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“Pues no es mucama (sirvienta), cuando se levante los va a lavar, ósea no se va a levantar a la hora que ustedes quieran que este limpio el baño", señaló, dejando claro que las actividades aunque son necesarias, se realizarán en el momento que puedan hacerlo los responsables.

Aldo le cuenta a Karina cómo la defendió

Un rato después, el estilista tuvo una conversación con Gema y Karina en la que volvió a hablar sobre el intercambio que tuvo con la cantante mexicana. En la misma, comentaron que cuando iban a hacerlo el día anterior, les dijeron que esperaran a después de la fiesta de la noche del viernes.

Aldo contándoles a Karina y a Gema lo de la limpieza de baños y que les dijo a Cynthia y a Mariana que no son mucamas JAJAJA #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/x0uf5Y360T — 🌪️ (@mbtxs_) August 1, 2026

“Ya la voy a nominar, no la aguanto. Se me acabó el amor”; expresó Aldo de manera directa antes de comenzar a reírse, pero aclaro que en verdad estuvo enojado por la situación que enfrentó, al no considerar correcto el trato a sus amigas.

Te dejamos algunas de las reacciones en redes sociales:

"Esos son amigos, los que te defienden a tus espaldas“.

"No estaba hablando de Mariana bb, sino de Cynthia“.

"Al principio dijo -la ou bi (OV)- si se refiere a Mariana“.

"Lo peor es que Karina les dijo que ella quería lavar ayer pero todos le dijeron que mejor no porque se iban a bañar y alistar para la fiesta“.

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