“Llevan la responsabilidad de defender la soberanía”

LA MANDATARIA, ayer, flanqueada por los secretarios de Marina, de Defensa y de Seguridad

Desde Antón Lizardo, Veracruz

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los nuevos oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar a ejercer la autoridad con honestidad, humildad y cercanía con la población.

Durante la ceremonia de graduación, celebrada en el poblado de Antón Lizardo, en Alvarado, Veracruz, la Presidenta Sheinbaum sostuvo que el rango no constituye el principal reconocimiento dentro de las Fuerzas Armadas, sino la confianza que la sociedad deposita en quienes portan el uniforme.

El Dato: dos cadetes de El Salvador se graduaron como especialistas en Infantería de Marina, como parte del intercambio académico y militar de la Semar con países amigos.

Sheinbaum aseguró que “la autoridad sólo tiene sentido cuando se ejerce con honestidad, pero también con humildad, y el uniforme no hace más grande a quien lo porta, sino que le exige ser mejor ser humano todos los días”. Ante mandos militares, autoridades federales, familiares y cadetes, señaló que los egresados asumieron una responsabilidad que incluye la defensa de la soberanía, la protección del pueblo y el servicio a la nación.

De izq. a der.: Omar García, Raymundo Pedro Morales, Claudia Sheinbaum, Ricardo Trevilla, Rocío Nahle, ayer, en el presidium. ı Foto: David Patricio|La Razón

Este año concluyeron su formación 170 integrantes del Cuerpo General, quienes tendrán tareas de mando en buques de la Armada de México. La generación también sumó 27 elementos de Infantería de Marina, incluidos dos representantes de El Salvador, además de 14 pilotos aeronavales, para un total de 211 nuevos oficiales.

La nueva generación estuvo formada por 138 hombres y 73 mujeres. Esta última cifra marcó el mayor número de alumnas graduadas en la historia de la institución, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien presentó el balance de la generación 2022-2026.

170 egresados se titularon como ingenieros en Sistemas Navales

Desde el templete, ubicado en el patio de honor de la Escuela Naval, Sheinbaum Pardo afirmó que la entrega del sable representa mucho más que el cierre de una etapa académica: “Hoy no sólo reciben un grado o un sable, hoy reciben la confianza de todo un pueblo”. También reconoció los años de estudio, disciplina, esfuerzo, entrenamiento y sacrificios que permitieron a los jóvenes concluir su preparación.

México, añadió, necesita marinos capaces de responder a nuevos desafíos mediante conocimientos técnicos, innovación y compromiso social. La titular del Ejecutivo aseguró que la principal fortaleza de la institución no reside únicamente en sus embarcaciones, aeronaves o herramientas tecnológicas, sino en el personal que integra sus filas.

“Piensen también que ustedes forman parte de una historia que comenzó hace más de dos siglos”, indicó al recordar a Pedro Sainz de Baranda, Virgilio Uribe, José Azueta y Rodríguez Malpica; marinos ilustres por defender la soberanía del país. La Presidenta vinculó esos episodios históricos con la defensa de Veracruz, la consumación de la Independencia y la resistencia frente al golpe de Estado de Victoriano Huerta.

Familiares de los cadetes celebran a los homenajeados durante la entrega de certificados como navales. ı Foto: David Patricio|La Razón

Respecto al vínculo entre la Marina y la ciudadanía, la mandataria destacó la participación de sus integrantes durante huracanes, inundaciones, rescates y emergencias: “Cuando hay que rescatar vidas, proteger nuestras costas, cuidar nuestros puertos o defender la soberanía nacional, ahí están las y los marinos de México”. En ese sentido, afirmó que esa presencia constante explica la confianza que la población mantiene hacia la corporación.

La Presidenta también dirigió un mensaje a madres, padres, abuelos, hermanos, hijos y demás familiares. Reconoció su respaldo durante las ausencias, los periodos de instrucción y las dificultades propias de la carrera naval: “Hoy México también les da las gracias a todas las familias de las y los marinos”.

Tras reconocer la preparación del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, la Jefa del Ejecutivo pidió a los graduados aprender de su experiencia al frente de la Secretaría de Marina, al describirlo como un funcionario honesto, íntegro, preparado y comprometido con el país, dijo: “El liderazgo verdadero se construye todos los días con disciplina, sencillez, honestidad y con un profundo amor por México”.

Cadetes se integran al servicio a la patria en su ceremonia de egreso. ı Foto: David Patricio|La Razón

Una de las integrantes de la generación, la guardiamarina Isla López Aquino, dirigió unas palabras en representación de sus compañeros.

La joven inició parte de su mensaje en zapoteco y recordó que detrás de cada uniforme existe una familia, una historia y una raíz. También agradeció el apoyo de padres, instructores y mandos durante los cuatro años de formación.

“Debajo de estas insignias seguimos siendo los hijos de pescadores, de campesinos, de maestros y de comerciantes”, expresó a los egresados.

Isla López afirmó que el sable no pertenece únicamente a quien lo recibe, pues simboliza un compromiso con el pueblo mexicano. Al concluir su discurso, pronunció una frase en su lengua materna y ofreció su traducción: “Que el honor de México viva siempre en el corazón de su pueblo”.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fungió como padrino de esta generación de nuevos oficiales navales.

El secretario de Marina agradeció su presencia y destacó su trayectoria en beneficio del país: “Su experiencia profesional es ejemplo de un servicio a la nación que, estoy seguro, latirá en el corazón de cada joven que hoy se gradúa”.

Valores como integridad, disciplina, autocontrol y obediencia a la ley formaron parte del mensaje del secretario Morales Ángeles. El almirante exhortó a los nuevos oficiales a mantener una actualización constante ante los cambios tecnológicos, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Advirtió que las herramientas digitales procesan datos, pero el juicio moral corresponde a cada persona.

Durante el cierre, Sheinbaum afirmó: “México cree en ustedes, México confía en ustedes y México sabe que, cuando los necesiten, estarán ahí”.

La Presidenta pidió a la generación honrar el legado naval mediante actos de servicio, dignidad y respeto hacia la población. Después, felicitó a los egresados al desearles “buen viento y buena mar”. También encabezó las expresiones dedicadas a la Escuela Naval, la Secretaría de Marina y las Fuerzas Armadas de todo el país.