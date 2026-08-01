UNAM ante crisis: anuncia “examen de control” y renuncia secretaria general

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó que aplicará un examen de control presencial a las y los aspirantes que resultaron seleccionados en el más reciente proceso de admisión a licenciatura, cuestionado por presuntas trampas durante su aplicación en línea.

La decisión fue anunciada este viernes por el rector Leonardo Lomelí, tras las recomendaciones que emitió la Comisión Técnica de expertos instalada a raíz de la controversia por resultados atípicamente elevados identificados en el referido examen.

El Dato: de acuerdo con integrantes de la Comisión Técnica, el examen de control que aplicará la UNAM contemplará a alrededor de 58 mil de 158 mil aspirantes.

A sugerencia de este grupo, que estudió a profundidad las vías con las que esta casa de estudios contaba, el rector sostuvo que la aplicación de esta prueba no es una nueva determinación, sino un punto ya establecido en la convocatoria emitida para este año.

“Habiendo recibido esta recomendación, considero muy adecuado recurrir a un examen de control para verificar resultados por presuntas irregularidades. Esta posibilidad está contemplada en la propia convocatoria al proceso de selección para primer ingreso 2026-2027.

“No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes”, dijo.

UNAM va por aplicar examen de control presencial para atajar crisis ı Foto: Especial

Lomelí Vanegas ofreció una disculpa a aspirantes que fueron seleccionados y que enfrentaron la prueba de manera honesta y que, ante la duda que se generó sobre la integridad de los resultados, serán convocados a un nuevo examen. Ante ello, les pidió confiar en su capacidad de que nuevamente obtendrán un buen puntaje para conservar su lugar: “Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso. Tengan la confianza que obtendrán un buen resultado y que confirmarán su ingreso a la UNAM”.

Para esta nueva aplicación, la máxima casa de estudios convocará a quienes recibieron aviso de selección y a quienes obtuvieron un número de aciertos igual o superior al menor número de puntos que permitió el ingreso a las carreras en los exámenes practicados entre 2021 y 2026, de acuerdo con el mismo programa, plantel y modalidad.

Con esta opción, abrirá la oportunidad de ingreso a jóvenes que no fueron admitidos como consecuencia de las irregularidades en las que otros pudieron haber incurrido.

La sugerencia de la comisión fue aplicar el examen de manera presencial, bajo un formato conveniente que permita su procesamiento en el menor tiempo posible, pero del que además haya versiones diferentes que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes, así como que se lleve a cabo a la brevedad para no afectar el inicio del siguiente ciclo escolar, el cual está programado para las siguientes semanas. También se propuso que la asignación de los lugares sea a partir del resultado que los aspirantes obtengan en el examen de control.

SIN SANCIÓN. El presidente de la Comisión, Eduardo Bárzana García, subrayó que la convocatoria que reciben los aspirantes para presentar nuevamente la prueba no constituye ninguna imputación de conducta irregular, porque a pesar de las anomalías sustanciales que se encontraron en los resultados, esto no permite identificar quienes sí incurrieron en prácticas irregulares.

En su mensaje, el rector subrayó un llamado a no recurrir a la ayuda fraudulenta, porque en este caso no sólo daña a la institución, sino a la sociedad. Además, aseguró a los aspirantes que esta nueva prueba es el primero de otros esfuerzos que habrán de realizar en su desarrollo profesional.

“No es haciendo trampas como se forma a los profesionales que el país requiere. Necesitamos a personas comprometidas con su formación individual, pero también con el servicio a la sociedad. Y eso sólo se puede lograr si ponemos nuestro mejor empeño en adquirir la mejor formación. Eso es algo que debe garantizar no solamente que recibamos buenas y buenos estudiantes, sino que egresemos buenas y buenos profesionistas”, expresó.

Lomelí Vanegas subrayó que la UNAM tiene la obligación de garantizar que sus estudiantes ingresaron a base de esfuerzo y que egresa profesionales capaces de responder a sus problemas.

“El rector está agraviado como lo está la universidad en su conjunto, pero también se ocupa de la solución del problema. Por eso, habiendo aceptado la recomendación, procederemos de inmediato a organizar la instrumentación a la brevedad posible de este examen de control. Reiteramos, la universidad está del lado de los aspirantes que con esfuerzo y honestidad presentaron su examen de admisión”, dijo.

También expresó que no se actúa con evasión ni complacencia y que se actuará en consecuencia de lo ocurrido, por lo que sostuvo que el proceso de admisión a la UNAM ha sido y seguirá siendo “uno de los procesos más rigurosos, legítimos y transparentes, referente de la educación pública superior en México”.

En su mensaje agradeció a las instituciones y personas que ofrecieron apoyo, incluyendo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como egresados que manifestaron disposición.

La Comisión Técnica aclaró que la emisión de estas recomendaciones no significa que haya concluido su trabajo, ya que a partir de ahora continuará para ahondar en lo que ocurrió y encontrar mejores condiciones, proponer nuevas rutas y brindar la información que permita deslindar responsabilidades.

Las claves

Recomendaciones de la Comisión Técnica.

Verificar los resultados obtenidos a través de un examen control.

Se ofrecerá una oportunidad de participar a quienes ya recibieron un primer aviso de selección y a quienes, con puntajes iguales o superiores que permitieron el ingreso entre 2021 y 2026, no fueron seleccionados.

Aplicar el examen de control presencial para procesarlo lo antes posible, para reducir la afectación al calendario escolar.

Asignar los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control.

En medio de trance, relevo en la Secretaría General universitaria

Por Yulia Bonilla

En medio de la polémica que la UNAM enfrenta a raíz de los cuestionamientos a la integridad del proceso de admisión de este año, Patricia Dávila renunció a la Secretaría General de la institución, cargo que ahora será ocupado por Javier de la Fuente Hernández.

Dávila Aranda decidió dejar el cargo la tarde de este viernes al rector de la Universidad, luego de haberse convertido en noviembre de 2023 en la primera mujer en ocupar dicho cargo.

Unas horas después de que la máxima casa de estudios anunciara su decisión de aplicar un examen de control a un tercio de los aspirantes que realizaron el primer examen en línea a licenciatura, al encontrar irregularidades en las pruebas por el presunto uso de Inteligencia Artificial, la UNAM confirmó la dimisión de la funcionaria.

En un comunicado, la institución señaló que Lomelí Vanegas reconoció el trabajo de Dávila Aranda en favor del bachillerato, así como su contribución decisiva a las reformas realizadas en esta gestión, y le deseó éxito en sus proyectos académicos futuros.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, destacó que Javier de la Fuente cuenta con una sólida trayectoria académica. ı Foto: UNAM.

De acuerdo con la Universidad, la ahora exfuncionaria es investigadora titular “C” de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala. Estudió la Licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa; se graduó como maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y obtuvo su doctorado en Iowa State University, en Estados Unidos.

También se desempeñó como directora de la FES Iztacala por dos periodos consecutivos; luego fue coordinadora General de Estudios de Posgrado y posteriormente fue designada titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional.

El cargo como secretario general conlleva la responsabilidad de coadyuvar al rector en la conducción de la UNAM, por medio de la coordinación de programas, acercamiento con el personal académico así como la vigilancia de las disposiciones de la Legislación Universitaria.

Dávila Aranda tenía bajo su responsabilidad la Administración Escolar, área encargada del proceso de ingreso y, por lo tanto, de las evaluaciones para acceder a esta institución.

¿Quién es Javier de la Fuente, nuevo secretario general de la UNAM?

Al tomar decisiones sobre el cambio, el rector Leonardo Lomelí destacó al cirujano dentista como un profesional con “sólida trayectoria académica y reconocido compromiso con la Universidad”.

De la Fuente es profesor de Carrera Titular “C” de Tiempo Completo, Cirujano Dentista por la Facultad de Odontología, Maestro en Ciencias por la University of London y Doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

Fue director de la Facultad de Odontología por dos periodos, de 2004 a 2010. Estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, responsabilidad desde la cual impulsó la aprobación del proyecto de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, en Guanajuato, de la cual fue fundador y primer director.

Candidatos aceptados rechazan repetir su prueba; alistan amparo

Por Yulia Bonilla

La decisión tomada por la UNAM para repetir el examen de admisión a sus licenciaturas, ante la sospecha de trampa que se generó por las anomalías halladas en los resultados del concurso pasado, causó inconformidad entre los aspirantes seleccionados que han comenzado a organizarse para tomar medidas al respecto, dentro de lo cual contemplan un amparo colectivo.

Tras conocerse la aplicación del examen de control presencial que se aplicará para garantizar que quienes ingresen lo hayan conseguido por conocimiento y esfuerzo propio, los aspirantes que ya alistaban su ingreso externaron su molestia y también preocupación.

En grupos de organización dentro de redes sociales comenzó a circular la base del amparo indirecto contra la exclusión del proceso de ingreso a licenciatura, donde el representante legal se identifica como Daniel Reyes, licenciado en Derecho.

El Dato: UN TOTAL de 158 mil 712 aspirantes realizaron el primer examen de ingreso en línea para ocupar uno de los cerca de 21 mil lugares que ofrece la UNAM en licenciatura.

El recurso señala como responsables al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; al Consejo Universitario de la Universidad; al doctor Eduardo Bárzana García, presiente de la Comisión Técnica que revisó el proceso de admisión tras la polémica, así como al Colegio de Directoras y Directores de Facultades, así como a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Aspirantes aceptados impugnarán decisión de repetir el examen de admisión ı Foto: Cortesía

Acusaron que la decisión de repetir el examen vulnera la seguridad jurídica de los jóvenes, pues desconoce los resultados que ya obtuvieron. También la consideran desproporcionada y piden que se les permita comprobar su capacidad ya dentro de las carreras.

El acto reclamado versa sobre el dictamen emitido por la Comisión Técnica con el que se sugirió este viernes a la máxima casa de estudios someter a los seleccionados a un examen de control presencial que dejará sin efectos los resultados que hubieran obtenido en el examen en línea, con el que obtuvieron un lugar para estudiar en esta institución académica.

Asimismo, se reclama cualquier eventual orden para que la DGAE cancele los folios, niegue la inscripción o impida el acceso al ciclo escolar próximo o condicione el ingreso de los seleccionados a que presenten el examen de control.

También se apunta contra cualquier determinación que acuse que los seleccionados no cuentan con los conocimientos suficientes y los sujete a presentar nuevamente la prueba para verificar la autenticidad de los resultados que obtuvieron en el examen en línea.

“Consideramos que dicha medida desconoce la validez de la evaluación originalmente aplicada, pues obliga a repetir un examen ya acreditado bajo el supuesto de que los conocimientos demostrados deben volver a probarse”, señalan.

En el documento preliminar piden que si se presume que los estudiantes no poseen los conocimientos para estar entre las aulas de la UNAM, que se les permita el ingreso y que sea el rigor de las aulas, las evaluaciones, los exámenes los que determinen su permanencia.

“De no concederse la medida cautelar, el inicio del ciclo escolar ocasionaría un perjuicio de difícil reparación, al impedir nuestro acceso oportuno a la educación superior”, advirtieron.

El ambiente dentro de los grupos en redes sociales se enreda entre quienes respaldaron la medida y ven en esta nueva ronda la oportunidad de que quienes sí “merecen” un lugar dentro de la UNAM, lo obtengan, mientras que aquellos que recurrieron a la trampa queden fuera.

No obstante, hay otro grupo de inconformes, cuya molestia no es directamente con la medida adoptada para resguardo de la integridad del proceso de admisión, sino porque dudan contar con los recursos para trasladarse en el corto plazo a presentar el examen presencial.

Una de ellas fue Alighieri Ortiz, quien señaló que hay múltiples factores que no se ven y que complicarían la presentación del examen.

“Hay chicos que viven en otros estados, que no tienen ni el capital para viajar en camión hasta la ciudad, hay personas que estamos enfermas, trabajan o tienen otras obligaciones, la UNAM sabía que iba a pasar… Fue su error desde el inicio y también por parte de los mediocres que no se quedaron y salieron a llorar. Se debería de respetar el lugar a los seleccionados y hacer el examen de control a los puntajes sospechosos”, expresó en los grupos.

Por la tarde, un pequeño grupo de aspirantes seleccionados protestó al pie de la Torre de Rectoría, luego de que se determinó la aplicación de un examen de control ante las sospechas de trampa durante la prueba de admisión pasada, para exigir a la UNAM que respete su lugar. Autoridades universitarias recibieron su pliego petitorio.

Celebran diputados solución planteada

Por Claudia Arellano

Legisladores de diversos partidos políticos respaldaron la decisión de la UNAM de repetir de manera presencial el examen de ingreso a la licenciatura correspondiente al proceso de admisión 2026.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, calificó como una “solución adecuada” la decisión de reponer el examen de admisión para miles de aspirantes.

El Tip: En las pruebas realizadas entre 2021 y 2025 sólo 3.5% de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos, mientras que para este 2026 16.3% alcanzó esos puntajes.

En un videomensaje difundido en sus redes sociales, el legislador expresó su respaldo a la determinación anunciada por el rector de la institución, Leonardo Lomelí Vanegas, y señaló que la medida permitirá reducir los efectos derivados de las irregularidades detectadas en el proceso de selección: “La educación superior es un derecho, no un privilegio, que debe garantizarse a los jóvenes de México”.

El legislador afirmó que, aunque la decisión no resuelve el problema de fondo, sí representa un paso importante para ofrecer certidumbre a quienes buscan continuar con su formación profesional. Recordó que la comisión técnica detectó resultados atípicos en las evaluaciones, por lo que recomendó la aplicación de un examen de control.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reconoció al rector, Leonardo Lomelí, por aceptar las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, al considerar que la medida contribuirá a brindar mayor certeza a los aspirantes.

“Corresponde a la Cámara de Diputados respaldar a la universidad con un presupuesto suficiente que permita ampliar la matrícula y abrir más espacios para las y los jóvenes”, añadió la panista.

Daniel Chimal García, también diputado federal del PAN, celebró que la UNAM “a diferencia de lo que se vive en todo el país día con día, se reconozca el error y más que reconocerlo, sí lo enmende.

Añadió que no había otra posibilidad de resarcir la pifia, que no fuera con la repetición del examen: “Luego de que se evidenciaron muchos casos donde alumnos luego de tanto esfuerzo, habían conseguido puntajes que en otros años habría sido normal, pero por alguna razón se les atravesó la trampa o mejor dicho, alguien hizo trampa. Muchos jóvenes quedaron fuera, así que en hora buena para la Universidad que hoy reconoce y va por una nueva aplicación del examen”.

Paulina Rubio, diputada federal del PAN, comentó que ahora, los jóvenes que intentan regresar, se enfrentarán a una nueva presión para estar en la UNAM.

“Seguramente lo harán de nueva cuenta con el filtro que se requiere, México merece profesionistas de altura y no profesionistas de copia, como los que están hoy gobernando en la Cuarta Transformación. Es un paso para que el mismo Gobierno reconozca y adopte este ejemplo de reponer errores y mejorar lo que está mal o se está haciendo mal”, indicó.