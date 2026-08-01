Influencer Soy el May denuncia que su esposa quedó ciega y parapléjica tras dar a luz | VIDEO

El creador de contenido Brandon Hernández, mejor conocido en redes sociales como Soy El May alzó la voz frente a la crisis de salud de su esposa Mafer, quien dio a luz el 6 de junio en una clínica privada de la Ciudad de México y hasta ahora permanece hospitalizada, tras quedar ciega y parapléjica.

A través de sus redes sociales, el influencer ha compartido el proceso de su pareja y también creó un GoFundMe para cubrir con los gastos hospitalarios de la joven. “Lo que debía ser el momento más feliz de nuestra familia, el nacimiento de nuestra hija, se convirtió inesperadamente en una emergencia médica”, lamentó.

¿Qué le pasó a la esposa de Soy el May?

Según contó Soy el May recientemente, su pareja tuvo una reacción alérgica por un medicamento que derivó en un paro cardiaco y una falla pulmonar, señalamientos que no han sido confirmados de manera oficial por el hospital o algún otro organismo de salud.

TE RECOMENDAMOS: Basada en hechos reales Esta es la historia real de Secretos de un escándalo

Después del parto, Mafer permaneció en coma por un tiempo y desarrolló complicaciones por las que actualmente está impedida de la vista y de caminar, a pesar de que ya recobró la consciencia.

“Mi esposa está entrando en una crisis de ansiedad. No nos están explicando qué medicamentos le están dando. Ella dice que no ve”, declaró Hernández sobre la situación que enfrenta su familia.

El influencer acusó al personal médico por no proporcionar información clara del tratamiento o los medicamentos que le fueron administrados a su esposa y señaló que se retrasaron procedimientos como una resonancia magnética por una presunta falta de insumos en el hospital.

Además, afirmó que mientras su esposa permanecía internada, no se permitió el ingreso de médicos externos para obtener una segunda opinión sobre su estado de salud.

Soy el May mencionó que la cuenta ya ha alcanzado los 3 millones 800 mil pesos; además, está evaluando emprender acciones legales en contra del hospital. Hasta la fecha no se ha confirmado públicamente la apertura de una investigación formal ni hay alguna resolución para acreditar la responsabilidad médica del nosocomio.

¿Quieres saber más?

¿Quién era Sara Gilson, influencer que murió tras denunciar a su esposo?

¿Quién es Geraldine Mayer, la influencer denunciada por su hijo, quién es su marido y de qué vive?

Ariana Grande vuelve a preocupar por su extrema delgadez en el video de ‘Petal’

Tribunal de Disciplina Judicial suspende a juez federal por caso de atención médica de Brenda Quevedo