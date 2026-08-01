Ariana Grande vuelve a preocupar por su extrema delgadez en el video de ‘Petal’

Ariana Grande vuelve a estar en el ojo del público por su apariencia en su reciente video musical ‘Petal’, donde en algunas escenas se muestra de manera evidente la extrema delgadez que ha generado preocupación entre sus seguidores.

Y es que en los últimos años, hemos visto el regreso del heroin chic como tendencia entre celebridades, donde muchas de ellas han bajado de peso de manera dramática, se dice que incluso con ayuda de medicamentos como Ozempic.

Y Ariana Grande es una de las celebridades que más llama la atención, ya que después de Wicked (donde había adelgazado mucho), ahora la podemos ver más delgada que nunca. Esto ha abierto la conversación sobre si es correcto o no discutir el tema.

Mientras algunos seguidores mencionan que desconocemos los procesos que atraviesa la artista y no se le debería juzgar, otros mencionan que evitar el tema significa normalizarlo, por lo que el Internet se encuentra nuevamente dividido.

Ariana Grande preocupa en el video musical de ‘Petal’

Fue tras el lanzamiento de su nuevo álbum que Ariana Grande estrenó su video musical ‘Petal’ en el que interpreta a una aspirante a estrella llamada Pepper, quien busca transformarse para satisfacer a terceros.

De este modo, podemos ver a la artista en diferentes estilos hasta que llega a su límite y todo termina de manera extrema, después de que le dicen que la preferían como era al inicio, lo que podría ser una referencia a la crítica real que enfrenta por parte de millones de personas.

Más allá del mensaje, lo que más llamó la atención del video musical fue la apariencia de la joven, pues en el último par de meses ha dado de qué hablar su delgada silueta y sus atuendos que parecen resaltar sus huesos.

Uno de los atuendos que más impactó fue un traje negro ajustado a su cuerpo en el que se aprecia con claridad no solo su clavícula, sino los huesos del tórax.

El momento más impactante es cuando la intérprete se inclina sobre un escritorio y sedan más expuestos todavía los huesos de su pecho y también de la espalda. Algunos comentarios de fans fueron:

“Me gustaría verla feliz y saludable, pero necesito recordar que ella NO es la única. La cultura pop está elevando el thinspo de nuevo”:

"Gente, ¿qué está pasando con Ariana Grande? ¿Está enferma? Parece tan abatida“.

"Muchas de estas mujeres sufren dismorfia corporal“.

"La gente realmente debería preocuparse por otra cosa. Si ella va a su médico al menos dos veces al año, eso es cosa de ellos dos“.

Ariana Grande and her team are ignoring the fact that she has anorexia and are making her work, regardless of how bad she looks 😭😭😭 pic.twitter.com/wzbksFXXv1 — Leonardo | Naranjo 🖕🏾 (@LeonardoNrnjo) July 31, 2026

¿Quieres saber más?

Ariana Grande enseña de más en Instagram y reacciona con divertido mensaje

Ariana Grande borra su canción de TikTok tras reclamo a la Casa Blanca por usar el tema en clip del ICE

¿Quién es Samara Weaving? La actriz que será Emma Frost en el MCU

Chicharito Hernández revela al verdadero culpable en Chivas de dejarlo sin ganas de seguir jugando (VIDEO)