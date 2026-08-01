Arantza Ruiz revela por qué se divorció: ‘La vida se me arregló’ | VIDEO

Arantza Ruiz se sinceró sobre su divorcio durante una conversación con Luis Chaparro y Brianda Deyanara en La Casa de los Famosos México 2026 después de relatar que estuvo casada y después se divorció hace dos años.

La actriz de La Rosa de Guadalupe asegura que después de terminar su matrimonio, su vida cambió para bien en todos los ámbitos, incluyendo el profesional. Te contamos todos los detalles.

Arantza Ruiz habla de su matrimonio y divorcio

Fue esta semana que Arantza Ruiz sorprendió a sus compañeros al contar que estuvo casada con Sebastian Fouilloux, un matrimonio que duró poco más de dos años y que inició a los dos meses de comenzar el noviazgo.

La joven explicó que uno de los pilares clave de la relación era el gusto mutuo por el anime y los videojuegos. “Jugábamos Fortnite todo el día y veíamos anime todo el día. La única manera de estar bien juntos era estar sentados frente a una pantalla”, confesó sobre su vida de casada.

Sin embargo, al final la diferencia en su personalidad con la de su esposo fue la que terminó por pesar en la convivencia y desgastarlos hasta el punto en que optaron por separarse de manera definitiva.

Afortunadamente, todo mejoró para ella después de poner fin a su matrimonio, contrario a la opinión que llega a existir sobre como un divorcio es “un fracaso”. Ella mencionó: “Desde que me separé, la vida se me arregló por completo”.

En ese sentido, recordó que mientras estaba en pareja, rentó una casa en San Ángel para mantenerse cerca de Televisa; sin embargo, la situación cambió cuando terminó la relación con su ex pareja.

“Cuando me separé, mi padre, de divorciada, me regaló un departamento”, contó y generó risas cuando bromeó respecto a la situación: “Ahí está el secreto: cásate y divórciate, y luego te regalan un departamento”.

Contó también que casi de inmediato comenzó a obtener más oportunidades laborales. “Al día siguiente agarré novela… como que en cuanto me divorcié, todo lo que estaba atorado… hacer billete del aire”, recordó junto con sus compañeros de La Casa de los Famosos México.

¿Quieres saber más?

¿Qué pasó entre Mariana Ochoa y Arantza Ruiz? Este es el motivo de su pelea | VIDEOS

¿Qué enfermedad tiene Arantza Ruiz?

Así fue el papel de Ernesto Laguardia en Dune de David Lynch que pocos recuerdan | VIDEO

¿Quién es Lucas? El perro que hizo historia al recibir una pensión alimenticia tras el divorcio de sus dueños