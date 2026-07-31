¿Quién es Lucas? El perro que hizo historia al recibir una pensión alimenticia tras el divorcio de sus dueños

La historia de Lucas, un husky siberiano de tres años, ha dado la vuelta al país luego de que un juzgado familiar de Tabasco determinara que recibirá una pensión alimenticia tras el divorcio de sus dueños, una resolución considerada inédita en México.

El caso ha llamado la atención porque, por primera vez, una autoridad judicial ordenó que una de las partes involucradas en un divorcio contribuya económicamente a la manutención de una mascota, reconociendo la responsabilidad compartida que ambos asumieron durante el matrimonio.

¿Quién es Lucas?

Lucas es un husky siberiano que fue adoptado por una pareja durante sus 14 años de matrimonio y se convirtió en un integrante más de su familia.

Tras la separación de la pareja, la propietaria, identificada públicamente como Doña Blanquita, continuó haciéndose cargo del perro. Sin embargo, aseguró que su expareja dejó de contribuir con los gastos relacionados con su alimentación, cuidados y atención médica veterinaria.

Ante esta situación decidió acudir a los tribunales para solicitar que ambos propietarios compartieran la responsabilidad económica del animal.

🐶⚖️ ¡Este perro acaba de cambiar la historia en México!



Lucas, un husky siberiano de tres años, se convirtió en el primer perro en nuestro país en recibir una pensión alimenticia.



❤️‍🩹 Tras el divorcio de sus dueños, una jueza ordenó que el exesposo aporte 700 pesos mensuales… pic.twitter.com/Z4fVZmC8SP — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) July 31, 2026

La defensa de la dueña estuvo a cargo de la abogada Bellanila Andrea Hernández, quien argumentó que las mascotas son seres sintientes y que, al formar parte de una familia, su bienestar también debe ser protegido tras una separación.

Después de aproximadamente 10 meses de litigio, una jueza familiar resolvió que el exesposo deberá aportar 700 pesos mensuales para la manutención de Lucas, además de cubrir parte de sus gastos veterinarios.

Aunque el monto no cubre todos los costos que implica mantener al perro, la resolución busca garantizar que ambos propietarios continúen siendo responsables de su cuidado.

Con ello, Lucas no solo seguirá recibiendo apoyo para su alimentación y atención médica, sino que también pasará a la historia como el primer perro en México en obtener una pensión alimenticia mediante una resolución judicial, un caso que podría influir en futuras decisiones relacionadas con la protección de las mascotas tras un divorcio.

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MSL