El maíz es la raíz de México; el objetivo es conservar la semilla y generar bienestar: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la primera entrega de apoyos de El Maíz es la Raíz en Suchilquitongo, Oaxaca, programa cuyo objetivo es conservar la semilla nativa e impulsar la producción, conservación y comercialización de este alimento milenario para el bienestar de las y los campesinos oaxaqueños y de todo el país.

“El objetivo es conservar la semilla, se llama en ecología, biología: el germoplasma, la biodiversidad de las semillas del maíz, y al mismo tiempo que quien siembra el maíz pueda producir más, pueda producir mejor y viva bien, viva con bienestar. Ese es el objetivo del Maíz es la Raíz y por eso lleva ese enorme nombre porque, en efecto, el maíz es la raíz de México, es la raíz de todas y todos los mexicanos”, informó.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que los recursos del programa son administrados por los propios productores y productoras —con el apoyo de ingenieros agrícolas y jóvenes adscritos al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro— los cuales se utilizarán para la conformación de Milpatecas, que va a permitir contar con maquinaria de uso comunitario para que productores con pocas hectáreas puedan hacer uso de ellas para mejorar su producción.

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Gracias por todo el respaldo al campo oaxaqueño, Presidenta @Claudiashein 🌽.



El maíz es la raíz es una muestra más del compromiso de su gobierno con nuestras productoras, productores y comunidades, y de que el segundo piso de la Cuarta Transformación se construye desde el… pic.twitter.com/7iPar6jj7d — Salomón Jara Cruz (@salomonj) August 1, 2026

“Además, una vez que se produce, hay apoyos para que, por ejemplo, las mujeres que producen puedan poner una tortillería, o puedan producir totopos, o puedan producir algo que les dé valor agregado para que no se venda el maíz así en grano, sino que pueda haber otra producción. Por eso es un proyecto que se basa en las comunidades y en el vínculo con los técnicos agrícolas”, agregó.

Recordó que uno de los logros de la Cuarta Transformación fue reconocer los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos con la reforma constitucional al artículo 2, que se aprobó en 2024 y que se suma a la entrega de recursos directos y sin intermediarios, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), que también será incorporado en la Constitución.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de estímulos financieros para el sector agrícola. ı Foto: Especial.

El coordinador nacional de El Maíz es la Raíz, Flavio Aragón Cuevas, informó que este año el programa cuenta con una cobertura de ocho estados de la República, se atiende a 673 municipios para acompañar a 327 mil 320 productores de maíz, con la meta de llegar a 400 mil en 2026. Detalló que en Oaxaca se atienden a 72 mil 292 productoras y productores de maíz nativo, mil 770 comunidades milperas que van a recibir apoyo con Milpatecas; 488 módulos de aprendizaje y con una cobertura de 358 municipios, que puede llegar a los 570 que tiene el estado con la firma de este convenio.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, agregó que para impulsar la comercialización del maíz nativo se realizarán Ferias de productores locales para facilitar la venta y fortalecer la economía local del próximo 15 al 31 de agosto.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, destacó la importancia de implementar nuevas prácticas agrícolas para conservar los suelos, intercalar cultivos y reincorporar la materia orgánica mediante la capacitación y la promoción de la organización comunitaria. Invitó a las y los productores a acercarse a la dependencia para acceder a programas complementarios como Cosechando Soberanía, que otorga créditos con una tasa de interés del 7 por ciento anual para impulsar la producción de productos derivados de la cosecha del maíz y otros alimentos.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, agradeció a la Presidenta por arrancar este programa en la entidad, que se suma a otros del Gobierno de México como Sembrando Vida, Fertilizantes Gratuitos y Producción para el Bienestar. Resaltó que su administración ha invertido 3 mil 350 millones de pesos (mdp) para impulsar la producción agrícola y logró aumentar de 550 mil a 790 mil toneladas la producción del maíz en tres años y medio.

La integrante del Comité Comunitario de la Comunidad Milpera de San Miguel el Grande Tlaxiaco, Cinthia Mendoza Miguel, expresó su agradecimiento a la mandataria porque con este nuevo programa se va a mejorar la siembra y representa la primera vez que un gobierno federal apoya a las y los campesinos que no cuentan con muchas hectáreas.

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JVR