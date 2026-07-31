Claudia Sheinbaum preside graduación naval en Veracruz; Marina defiende soberanía

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, presidió la ceremonia protocolaria en el municipio de Alvarado, Veracruz.

México deposita su confianza en 211 nuevos guardiamarinas que egresan de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia, donde destacó la responsabilidad de estos jóvenes en la defensa de la soberanía y la protección de los ciudadanos. La generación 2022-2026 marca un hito con el mayor número de mujeres graduadas en la historia de la institución.

“México cree en ustedes, México confía en ustedes”, afirmó la Presidenta Sheinbaum, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Subrayó que la nación sabe que los marinos “estarán ahí como han estado siempre” en momentos cruciales, honrando su legado y sirviendo de ejemplo para futuras generaciones.

La mandataria resaltó que la Secretaría de Marina (SEMAR) es una de las instituciones que más credibilidad genera entre la población mexicana. Su cercanía es palpable en situaciones de emergencia, como el auxilio tras huracanes, la respuesta a inundaciones que ponen en riesgo a familias, el rescate de vidas, la protección de costas y puertos, y la defensa de la soberanía nacional.

La generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar destacó por registrar la mayor incorporación de mujeres en la historia del plantel. ı Foto: Especial.

Al convertirse en oficiales, los egresados asumen el rol de “custodios de la nación”, una responsabilidad que implica salvaguardar la libertad, soberanía y dignidad conquistadas por generaciones de mexicanos. La Presidenta enfatizó que el verdadero liderazgo nace del ejemplo y que la autoridad debe usarse para servir al pueblo con honestidad y humildad.

La ceremonia, celebrada el 31 de julio, contó con la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien fungió como padrino de la generación. La Presidenta también reconoció el sacrificio de las familias de los graduados y la labor del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina.

De los 211 nuevos guardiamarinas, 138 son hombres y 73 mujeres, cifra sin precedentes para la Heroica Escuela Naval Militar. El almirante Morales Ángeles detalló que 170 se integrarán al Cuerpo General para comandar buques, 27 a Infantería para operaciones terrestres y anfibias, y 14 como pilotos aeronavales.

Durante el evento, la Presidenta Sheinbaum realizó el pase de lista de honor a los héroes navales y militares, entregó premios académicos a los cadetes con mejores promedios y condecoraciones, además del sable simbólico a los nuevos guardiamarinas.

La guardiamarina Isla López Aquino, en representación de sus compañeros, agradeció la presencia de la Presidenta, señalando que su asistencia “trasciende el protocolo” y simboliza el respaldo del Gobierno de México a la juventud que se compromete con el servicio a la patria.

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JVR