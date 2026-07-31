Candidatos aceptados rechazan repetir su prueba; alistan amparo

La decisión tomada por la UNAM para repetir el examen de admisión a sus licenciaturas, ante la sospecha de trampa que se generó por las anomalías halladas en los resultados del concurso pasado, causó inconformidad entre los aspirantes seleccionados que han comenzado a organizarse para tomar medidas al respecto, dentro de lo cual contemplan un amparo colectivo.

Tras conocerse la aplicación del examen de control presencial que se aplicará para garantizar que quienes ingresen lo hayan conseguido por conocimiento y esfuerzo propio, los aspirantes que ya alistaban su ingreso externaron su molestia y también preocupación.

En grupos de organización dentro de redes sociales comenzó a circular la base del amparo indirecto contra la exclusión del proceso de ingreso a licenciatura, donde el representante legal se identifica como Daniel Reyes, licenciado en Derecho.

El Dato: UN TOTAL de 158 mil 712 aspirantes realizaron el primer examen de ingreso en línea para ocupar uno de los cerca de 21 mil lugares que ofrece la UNAM en licenciatura.

El recurso señala como responsables al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; al Consejo Universitario de la Universidad; al doctor Eduardo Bárzana García, presiente de la Comisión Técnica que revisó el proceso de admisión tras la polémica, así como al Colegio de Directoras y Directores de Facultades, así como a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Aspirantes aceptados impugnarán decisión de repetir el examen de admisión ı Foto: Cortesía

Acusaron que la decisión de repetir el examen vulnera la seguridad jurídica de los jóvenes, pues desconoce los resultados que ya obtuvieron. También la consideran desproporcionada y piden que se les permita comprobar su capacidad ya dentro de las carreras.

El acto reclamado versa sobre el dictamen emitido por la Comisión Técnica con el que se sugirió este viernes a la máxima casa de estudios someter a los seleccionados a un examen de control presencial que dejará sin efectos los resultados que hubieran obtenido en el examen en línea, con el que obtuvieron un lugar para estudiar en esta institución académica.

Asimismo, se reclama cualquier eventual orden para que la DGAE cancele los folios, niegue la inscripción o impida el acceso al ciclo escolar próximo o condicione el ingreso de los seleccionados a que presenten el examen de control.

También se apunta contra cualquier determinación que acuse que los seleccionados no cuentan con los conocimientos suficientes y los sujete a presentar nuevamente la prueba para verificar la autenticidad de los resultados que obtuvieron en el examen en línea.

“Consideramos que dicha medida desconoce la validez de la evaluación originalmente aplicada, pues obliga a repetir un examen ya acreditado bajo el supuesto de que los conocimientos demostrados deben volver a probarse”, señalan.

En el documento preliminar piden que si se presume que los estudiantes no poseen los conocimientos para estar entre las aulas de la UNAM, que se les permita el ingreso y que sea el rigor de las aulas, las evaluaciones, los exámenes los que determinen su permanencia.

“De no concederse la medida cautelar, el inicio del ciclo escolar ocasionaría un perjuicio de difícil reparación, al impedir nuestro acceso oportuno a la educación superior”, advirtieron.

El ambiente dentro de los grupos en redes sociales se enreda entre quienes respaldaron la medida y ven en esta nueva ronda la oportunidad de que quienes sí “merecen” un lugar dentro de la UNAM, lo obtengan, mientras que aquellos que recurrieron a la trampa queden fuera.

No obstante, hay otro grupo de inconformes, cuya molestia no es directamente con la medida adoptada para resguardo de la integridad del proceso de admisión, sino porque dudan contar con los recursos para trasladarse en el corto plazo a presentar el examen presencial.

Una de ellas fue Alighieri Ortiz, quien señaló que hay múltiples factores que no se ven y que complicarían la presentación del examen.

“Hay chicos que viven en otros estados, que no tienen ni el capital para viajar en camión hasta la ciudad, hay personas que estamos enfermas, trabajan o tienen otras obligaciones, la UNAM sabía que iba a pasar… Fue su error desde el inicio y también por parte de los mediocres que no se quedaron y salieron a llorar. Se debería de respetar el lugar a los seleccionados y hacer el examen de control a los puntajes sospechosos”, expresó en los grupos.

Por la tarde, un pequeño grupo de aspirantes seleccionados protestó al pie de la Torre de Rectoría, luego de que se determinó la aplicación de un examen de control ante las sospechas de trampa durante la prueba de admisión pasada, para exigir a la UNAM que respete su lugar. Autoridades universitarias recibieron su pliego petitorio.

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MSL