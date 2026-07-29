Ignacio Mier y Kenia López piden respetar autonomía de la UNAM y esperar revisión por examen de ingreso

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, y el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamaron a esperar las conclusiones de la Comisión Técnica creada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para revisar las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura, y coincidieron en que el proceso debe resolverse con transparencia y respeto a la autonomía universitaria.

El también coordinador de Morena en el Senado de la República evitó pronunciarse sobre posibles sanciones o medidas como la repetición del examen y sostuvo que corresponde a la propia universidad analizar la situación.

“Es un tema que está en el marco de la autonomía que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México”, afirmó.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Mier Velazco recordó que las autoridades universitarias anunciaron la integración de una comisión para revisar las presuntas trampas detectadas en el proceso de admisión, por lo que consideró que debe esperarse el resultado de ese análisis.

“Ayer di cuenta en los medios de comunicación que se iba a integrar una comisión para hacer una revisión”, señaló, y expresó su confianza en que la máxima casa de estudios encuentre una solución que permita mantener la estabilidad del proceso educativo.

“Yo no quiero opinar, hago votos porque se encuentre una solución y continúe en armonía el desarrollo del proceso educativo en la Universidad Nacional Autónoma de México” Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado de la República



UNAM tomará ‘decisiones objetivas y transparentes’

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, también llamó a esperar las conclusiones del grupo técnico encargado de revisar el examen de ingreso.

La legisladora panista señaló que la comisión está integrada por perfiles profesionales y que esta semana presentará una propuesta para atender el caso.

“Se integró una comisión profesional que esta semana hará una propuesta para atender el tema del examen de ingreso”, afirmó.

López Rabadán confió en que la UNAM hará públicas sus conclusiones y tomará decisiones con criterios objetivos, transparentes y sustentados, respetando los derechos de las personas involucradas.

“Hago un llamado a esperar las conclusiones de la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura. Confío en que la UNAM hará públicas sus conclusiones y tomará decisiones objetivas, transparentes y debidamente sustentadas con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas” Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados



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