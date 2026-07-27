UNAM instala Comisión Técnica para revisar examen de admisión ‘hasta sus últimas consecuencias’

Marcha de estudiantes y aspirantes afectados por el proceso de selección para el ingreso a la UNAM, el 27 de julio de 2026.

Con la puerta abierta para que se llegue “hasta sus últimas consecuencias”, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, instaló la Comisión Técnica que revisará el procedimiento utilizado para el reciente examen de admisión a sus licenciaturas y cuyos resultados han sido objeto de sospecha por posibles trampas de las y los aspirantes.

La instalación se llevó a cabo en la sala 1 de la Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario de la Torre de Rectoría, donde se reunieron las y los 16 especialistas en múltiples disciplinas, como psicología educativa, biotecnología, física, actuaría y más, para encontrar las causas que pudieron haber llevado a fallas en la aplicación de la prueba de ingreso .

Durante la reunión, el rector dio libertad a los integrantes de la comisión para que soliciten la información y puedan pedir más información a las personas involucradas que consideren necesarias.

“Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a las y/o los funcionarios involucrados que consideren que deben aportar mayor información, así como en libertad de solicitar información sobre los procedimientos que se llevaron a cabo” Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM



Al centro, Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, durante la instalación del Comité. ı Foto: UNAM

UNAM no descarta repetir el examen de admisión

De acuerdo con el comunicado emitido posteriormente, el rector remarcó que no se descartará ninguna opción, debido a que el interés primordial es aclarar qué sucedió y brindar una explicación a la sociedad.

También subrayó que el fin de este proceso es “garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la UNAM y, también, extraer lecciones útiles, no solo para la casa de estudios, sino para el conjunto de las instituciones de educación superior que puedan pasar por una situación de este tipo para prevenirlas”.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior” Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM



En su mensaje también comentó que la Comisión Técnica podría tener resultados en los próximos días para contar con una ruta que atienda el problema y brinde certidumbre a los aspirantes, “con independencia de que las investigaciones y el deslinde de responsabilidades pueda seguir hasta sus últimas consecuencias ”, dijo.

#BoletínUNAM Instala el #RectorLomelí la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura 2026 > https://t.co/P6broyMMln pic.twitter.com/wXF38MruM0 — UNAM (@UNAM_MX) July 27, 2026

Marchan para exigir examen presencial de ingreso a la UNAM

Estudiantes y aspirantes a ingresar a la UNAM protestaron este lunes para exigir a la máxima casa de estudios que vuelva a aplicar el examen de admisión de manera presencial, ante las sospechas de trampa que surgieron con los resultados atípicamente altos tras la aplicación de prueba en línea.

A la movilización, convocada en inmediaciones de Ciudad Universitaria, asistieron un centenar de jóvenes, varios acompañados por padres de familia, que caminaron con dirección a la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría.

Estudiantes y aspirantes marcharon en Ciudad Universitaria para exigir que la UNAM restablezca el examen de admisión presencial y revise los resultados del proceso en línea. ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

Además del regreso del examen presencial, los inconformes demandan que los resultados de la última prueba sean anulados y se repita de manera presencial.

Lo anterior, para que las y los aspirantes presenten el examen en igualdad de condiciones y bajo criterios que permitan corroborar que cuentan con los conocimientos para obtener un lugar en la UNAM.

Marcha de estudiantes y aspirantes afectados por el proceso de selección para el ingreso a la UNAM, el 27 de julio de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

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