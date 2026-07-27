Jóvenes Construyendo el Futuro: Estas son las fechas de postulaciones 2026

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca brindar apoyo económico y capacitación a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentran ni estudiando ni trabajando.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que brinda capacitación por hasta 12 meses a las y los jóvenes que formen parte; además, brinda una beca mensual de 9 mil 582.47 pesos, una constancia de capacitación y seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Debido a la atención prioritaria del programa, quieran formar parte de este programa deben residir en los municipios, colonias y localidades que tengan altos niveles de pobreza e incidencia delictiva, o a grupos históricamente discriminados.

El registro, la postulación y la carga de documentos para formar parte del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se realiza por medio de la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

Fechas de postulaciones 2026

Jóvenes Construyendo el Futuro informó que las y los aprendices están por terminar su etapa de capacitación, por lo que deberán completar el cuestionario para poder recibir el pago número 12 del programa.

Asimismo, precisaron que recibirán su constancia con valor curricular una vez concluida su participación, por lo que recomiendan revisar el Servicio Nacional del Empleo para encontrar una opción que se ajuste a las habilidades que adquirieron.

Actualmente no se encuentra abierto el periodo de postulación, pero se estima que se aperture de nueva cuenta de manera focalizada en agosto del 2026; sin embargo, se recomienda que las y los aspirantes preparen todo antes de que se aperture esta etapa.

Antes de que el periodo de postulación se encuentre abierto es recomendable realizar el registro como aprendiz dentro de la plataforma para agilizar la siguiente etapa del proceso.

Para eso se debe generar un folio de aprendiz para que se envíe un correo con un enlace para crear la contraseña y completar los datos personales, geolocalización y fotografía sosteniendo una identificación oficial.

Cuando se cuente con el folio se deben ingresar los siguientes datos durante el proceso de vinculación:

Fotografía de la persona sosteniendo una identificación oficial vigente por ambos lados

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Ubicar el domicilio

Descargar la carta compromiso

👉Respondemos las preguntas frecuentes sobre tu registro como aprendiz.👀 #jovenesconstruyendoelfuturo #elfuturoesjoven pic.twitter.com/MwysgwL0mc — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) July 24, 2026

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