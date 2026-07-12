Iglesia pide actuar ante suicidios, depresión y reclutamiento de jóvenes por el crimen

Las cifras de suicidio, síntomas depresivos y adolescentes acusados de delitos llevaron a la publicación católica Desde la Fe a pedir una intervención temprana de familias, instituciones y comunidades para evitar que la violencia, las adicciones o los grupos criminales ocupen los espacios de acompañamiento que necesita la población joven.

Durante 2024, un total de 35 mil 193 adolescentes enfrentaron imputaciones por la presunta comisión de algún delito y mil 562 ingresaron a centros de internamiento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citados por el medio de la Arquidiócesis Primada de México.

A este panorama se sumaron 8 mil 856 muertes por suicidio registradas en el país durante ese mismo año. La publicación destacó que el sector juvenil concentró el mayor porcentaje de esos fallecimientos, aunque no precisó la proporción correspondiente.

Otro indicador expuesto en el editorial proviene de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022. El estudio reveló que 7.6 por ciento de los adolescentes había pensado alguna vez en quitarse la vida, mientras 6.5 por ciento reportó al menos un intento. Este último indicador aumentó más de 600 por ciento durante las dos décadas anteriores.

Alertó sobre incrementos en estadísticas de suicidio ı Foto: Pexels

En materia de salud emocional, la misma encuesta encontró que 31.1 por ciento presentó un síntoma depresivo y otro 7.1 por ciento manifestó dos señales relacionadas con ese padecimiento.

Frente a esos datos, Desde la Fe planteó una pregunta que colocó en el centro de su editorial. “¿Estamos llegando a tiempo a la vida de nuestros jóvenes?”, cuestionó la publicación, tras señalar que México cuenta con 30.4 millones de personas de entre 15 y 29 años, casi una cuarta parte de la población nacional.

La reflexión también retomó las advertencias del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones delictivas. El organismo ha pedido acciones oportunas que prioricen la protección de este sector.

Desde la Fe citó además la exhortación apostólica postsinodal Christus vivit, publicada por el Papa Francisco en 2019. En ese documento, el pontífice advirtió que muchos jóvenes, “por constricción o falta de alternativas”, terminan involucrados en delitos y hechos violentos.

El editorial sostuvo que antes de una adicción, el abandono escolar, el ingreso a una celda o un intento de suicidio puede existir una cadena de ausencias y señales que el entorno no identificó. También señaló que, antes del acercamiento de una organización criminal, suele encontrarse una persona que busca pertenencia.

Para el medio católico, los encuentros resultan insuficientes frente a la dimensión del problema. “Es una realidad que les hemos fallado muchas veces”, reconoció el editorial, que llamó a identificar heridas, dudas y necesidades antes de que otros actores ofrezcan “falsas respuestas”.

La publicación se concentró en escuchar, brindar compañía y proteger la dignidad juvenil. Desde la Fe consideró urgente que todos los sectores sociales actúen antes de que la delincuencia, la violencia o la desesperanza se conviertan en las primeras respuestas disponibles.

Imagen ilustrativa de una persona con depresión ı Foto: Pexels

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LMCT