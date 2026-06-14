Arquidiócesis de México advierte sobre el impacto de la desinformación en redes sociales

La publicación católica Desde la Fe, medio perteneciente a la Arquidiócesis de México, alertó sobre el impacto político y social de los contenidos falsos que circulan en redes sociales, al señalar que los rumores, las noticias falsas y los mensajes virales pueden profundizar la desconfianza pública.

En su editorial de este domingo, el medio retomó una advertencia del Papa León XIV durante una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, en Madrid. “muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras”, dijo el pontífice ante el uso de plataformas digitales como espacios de influencia, presión social y confrontación.

La publicación señaló que la velocidad con la que circula la información ha creado un entorno donde la popularidad puede confundirse con autoridad. El texto advierte que un audio, una imagen o un video fuera de contexto pueden dañar reputaciones, provocar miedo o impulsar campañas de odio.

EL PAPA León XIV en Camerún, ayer, en el quinto día de su visita pastoral a África ı Foto: AP

Ante ese escenario, el editorial llamó a recuperar el discernimiento antes de compartir contenidos. La publicación planteó que no basta con denunciar la mentira en el espacio digital si los usuarios también difunden ataques, burlas, rumores o mensajes que deshumanizan a otras personas.

México ocupa un lugar central en la reflexión del medio católico. Desde la Fe sostuvo que el país atraviesa un ambiente marcado por violencia, polarización y desconfianza, condiciones que pueden convertir a las redes en herramientas para acercarse a la verdad o en mecanismos que refuerzan burbujas ideológicas.

Para la publicación, el problema no solo está en la existencia de noticias falsas, sino en la disposición de los usuarios a creer aquello que confirma sus propias posturas. El editorial señala que muchas personas ya no comparten lo que saben cierto, sino lo que coincide con sus prejuicios, enojo o simpatías.

El medio católico llamó a revisar cada publicación antes de difundirla y a preguntarse si su contenido es verdadero, justo, útil y respetuoso de la dignidad humana. El mensaje apunta a una responsabilidad individual frente a un entorno digital donde la viralidad puede pesar más que la verificación.

#Editorial | Seamos responsables con las redes sociales; en nuestras manos está el poder de informar o desinformar sobre algún tema importante.📲



👉https://t.co/k5xIhJQbFZ — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) June 14, 2026

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LMCT