Avión del Papa León XIV registra falla; retrasa salida a Roma

El Obispo de Roma y el Rey de España en la imagen.

El avión que estaba a punto de despegar de Canarias para llevar al Papa León XIV de regreso a Roma sufrió un problema técnico, por lo que el Obispo de Roma volvió a salir de la aeronave.

El Rey de España, Felipe VI, quien estaba en el Aeropuerto de Tenerife Norte para despedir al Papa, subió al avión para acompañar al Pontífice a bajar por las escalerillas y regresar a la terminal.

El avión tenía que despegar a las 15:20 horas (tiempo local) pero ya llevaba una hora de retraso acumulado por la duración de los últimos actos.

Posteriormente, el capitán del Airbus 320 de Iberia informó a los pasajeros de que había una incidencia técnica que se iba a intentar solventar.

El capitán indicó a los pasajeros que el aparato estaría siendo remolcado para colocarlo contra el viento, es decir darle la vuelta a la aeronave “para intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por el viento en cola”.

“Vamos a hacer este intento, si fuera satisfactorio podremos iniciar nuestro vuelo”, indicó el comandante a los pasajeros.

El Rey Felipe VI, que había abandonado la pista tras despedir al Papa en la escalerilla, regresó al avión tras conocer lo ocurrido, con lo que bajó junto al pontífice para ir juntos hasta la terminal del aeropuerto conversando y con gesto relajado.

También descendieron del avión algunos de los cardenales que acompañan al papa en su viaje, como el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Ángel Fernández Artime.

Mientras, los asistentes del vuelo están sirviendo agua a los periodistas y al resto del séquito del Vaticano que permanece en el aparato.

Te puede interesar

- León XIV llama, desde España, a frenar la polarización y escuchar los reclamos de paz

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR