León XIV llama, desde España, a frenar la polarización y escuchar los reclamos de paz

Papa León XIV a su llegada a España; al fondo, una bandera del país europeo.

El papa León XIV inauguró este sábado su visita oficial a España con un llamado a los líderes políticos y sociales a abandonar la polarización, rechazar las narrativas divisivas y atender los reclamos de paz que, aseguró, se escuchan en distintas regiones del mundo.

Durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid, ante el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y representantes de diversas fuerzas políticas, el pontífice sostuvo que la búsqueda de popularidad mediante el enfrentamiento social contribuye a profundizar las divisiones.

León XIV a bordo del avión papal en el vuelo de Roma a España. ı Foto: Reuters

Así, pidió sustituir las “simplificaciones estériles” por una comprensión más amplia de la complejidad social.

El líder de la Iglesia católica afirmó que la historia española demuestra que el diálogo y el encuentro generan estabilidad y prosperidad.

El rey Felipe y la reina Letizia de España dan la bienvenida al papa León XIV a su llegada al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con motivo del inicio de su viaje apostólico, en Madrid, España. ı Foto: Reuters

Como ejemplo, recordó los periodos de convivencia e intercambio intelectual entre cristianos, musulmanes y judíos en la Península Ibérica, particularmente en la histórica Escuela de Traductores de Toledo.

León XIV reitera advertencias por auge de nuevas tecnologías

Asimismo, advirtió sobre los efectos de las nuevas tecnologías y los entornos digitales, los cuales, señaló, pueden amplificar prejuicios, debilitar el pensamiento crítico y favorecer dinámicas de confrontación.

El rey Felipe y la reina Letizia de España conversan con el papa León XIV, junto a Leonor, princesa de Asturias, y la infanta Sofía, en Madrid, España. ı Foto: Reuters

Ante ese escenario, pidió fortalecer la educación, la investigación y las instituciones sociales para promover una cultura de participación y entendimiento.

En otro momento de su intervención, León XIV defendió la cooperación internacional, el multilateralismo y la resolución pacífica de los conflictos.

También destacó que la seguridad no depende exclusivamente de muros o armamento, sino de la capacidad de las sociedades para avanzar de manera conjunta.

El rey Felipe de España, la reina Letizia y sus hijas Leonor, princesa de Asturias, y la infanta Sofía reciben al papa León XIV en el Palacio Real, durante su viaje apostólico, en Madrid, España. ı Foto: Reuters

Visita de León XIV reunirá a cientos de miles en España

La visita, que se extenderá hasta el 12 de junio, contempla más de una veintena de actividades.

Entre ellas figuran encuentros con jóvenes, migrantes, personas sin hogar y víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero, además de una intervención ante el Parlamento español y la inauguración de una nueva torre de la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona.

La llegada del pontífice generó una amplia movilización ciudadana. De acuerdo con la Delegación del Gobierno en Madrid, unas 130 mil personas salieron a las calles para recibirlo en sus primeros recorridos por la capital.

Además, los organizadores informaron que más de 600 mil peregrinos se han inscrito para participar en la vigilia juvenil de este sábado y en la misa masiva prevista para el domingo, aunque se espera una asistencia superior debido a que el registro no es obligatorio.

Con información de Reuters y Europa Press.

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