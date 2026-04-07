Papa León XIV reprueba las amenazas de Donald Trump contra Irán: ‘es verdaderamente inaceptable’

Papa León XIV, en declaraciones a la prensa desde Castel Gandolfo, Roma, el 7 de abril de 2026.

Al reiterar su llamado a la paz, el Papa León XIV consideró “inaceptables” las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al pueblo de Irán.

En una breve declaración desde Castel Gandolfo, al sureste de Roma, Italia, el líder de la Iglesia católica pidió a las partes involucradas pensar en todas las víctimas inocentes ante una escalada bélica, e instó a retomar el diálogo para poner fin al conflicto.

“Esta amenaza contra todo el pueblo de Irán es verdaderamente inaceptable“, afirmó. ”Hay cuestiones aquí, ciertamente de derecho internacional, pero mucho más, una cuestión moral por el bien de todo el pueblo”, agregó Robert Prevost.

Trump: “Esta noche morirá toda una civilización”

Más temprano, Trump amagó con la destrucción de “toda una civilización” si Irán no cedía a sus demandas, en particular la reapertura del estrecho de Ormuz antes de las 18:00 horas de este martes, tiempo del centro de México. Previamente, también había advertido con bombardear las centrales eléctricas y puentes en territorio iraní.

“Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario, maravilloso”, escribió en su plataforma Truth Social.

El Papa León XIV se refirió a los ataques contra la infraestructura civil, y recordó que “contravienen el derecho internacional, pero también son una muestra del odio, la división y la destrucción de los que son capaces los seres humanos”.

En declaraciones similares, pero en italiano, invitó a pensar y orar por niños, adultos mayores y “tantas personas totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada”.

“Ya desde los primeros días decíamos que había que volver al diálogo, a las negociaciones. Retomemos el diálogo. Busquemos maneras de resolver los problemas sin llegar a este punto. En cambio, aquí estamos. Necesitamos orar mucho”, comentó.

“Quisiera invitar a todos a orar, pero también a buscar maneras de comunicarse, tal vez con los participantes en el Congreso, con las autoridades, para decirles que no queremos la guerra, queremos la paz. Somos un pueblo que ama la paz, y hay una gran necesidad de paz en el mundo”, añadió.

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cehr