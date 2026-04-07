Esta noche morirá toda una civilización: Donald Trump sobre plazo a Irán

A horas de que venza el plazo para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz, Donald Trump afirmó que esta noche probablemente muera toda una civilización que nunca volverá.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario, maravilloso”, expresó Donald Trump en su red social Truth.

Donald Trump adelantó que este martes el mundo será testigo del fin de 47 años de muerte, extorsión y corrupción que han permeado en Irán.

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“Quién sabe, lo descubriremos esta noche en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, añadió Donald Trump.

Mensaje del Presidente de EU. ı Foto: Especial.

Trump ha amenazado con bombardear todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si Teherán no cede para este martes a las 8 p.m. hora del Este de Estados Unidos, y permite que el tráfico marítimo se reanude por completo a través de la estratégica vía navegable.

“Todo el país puede ser eliminado en una noche”, dijo Trump.

El Mandatario estadounidense ha extendido repetidamente plazos anteriores, pero sugirió que este era definitivo, diciendo que ya le había dado a Irán suficiente tiempo extra.

“Les damos de plazo hasta las 8 p.m. hora del este, y después de eso, no tendrán puentes”, afirmó Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes.

“No tendrán centrales eléctricas”.

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FGR