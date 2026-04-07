Amaga Trump con aniquilar a Irán en una noche

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó ayer el tono de sus advertencias contra Irán al asegurar que el país “puede ser aniquilado en una noche”, en el marco del ultimátum impuesto para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz antes de hoy por la noche. La declaración, realizada desde la Casa Blanca, se produce en un momento de máxima tensión tras más de cinco semanas de conflicto en la región.

Durante una comparecencia ante medios, el magnate sostuvo que la opción militar está plenamente preparada y podría ejecutarse en cuestión de horas si no hay avances. “El país entero puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, afirmó. La advertencia se suma a su exigencia de restablecer el tránsito por una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

El Dato: Irán instó ayer a los ciudadanos estadounidenses a responsabilizar a su gobierno por lo que describió como una “guerra agresiva” contra el país.

ESCALA EL CONFLICTO. El ultimátum estadounidense fija como límite hoy a las 20:00 horas, tiempo del este de EU. De no cumplirse, Donald Trump advirtió que su Gobierno ordenará ataques contra infraestructura crítica iraní, incluidos puentes y centrales eléctricas. “Me refiero a una demolición total, para las 12 en punto, y podría llevarse a cabo en un lapso de cuatro horas si quisiéramos. No queremos que eso suceda”, declaró. El republicano insistió en que busca evitar una ofensiva, aunque dejó claro que la decisión depende de Teherán. “Tienen hasta mañana. Ahora veremos qué sucede. Les puedo asegurar que están negociando, creemos que de buena fe”, señaló, al referirse a los contactos indirectos en curso.

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Pese a ello, el mandatario estadounidense calificó como insuficiente la propuesta iraní para poner fin a la guerra. “Han hecho una propuesta, y es una propuesta importante. Es un paso significativo. Pero no es suficiente”, dijo. Según explicó, el conflicto podría resolverse rápidamente si Irán cumple con las condiciones planteadas por Washington.

13 mil objetivos iraníes ha atacado Estados Unidos

A su vez, el Pentágono advirtió que los ataques podrían intensificarse en las próximas horas. Mientras tanto, mediadores regionales mantienen contactos para intentar acercar posiciones y evitar una escalada mayor.

RESPUESTA Y PRESIÓN. Del lado iraní un asesor del presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que Irán no cederá ante presiones externas y que el país ha logrado avances estratégicos en el conflicto.

“Irán ha ganado la guerra de forma clara y manifiesta, y sólo aceptará un final que consolide sus logros”, afirmó el asesor Mahdi Mohammadi, quien también advirtió que no habrá concesiones bajo amenazas.

En la misma línea, una fuente de seguridad iraní de alto nivel consideró que la retórica de Donald Trump refleja una pérdida de control. “El aumento de sus insultos y lenguaje ofensivo hacia el pueblo iraní demuestra que ha perdido el control sobre la gestión de la guerra”, señaló.

220 menores de 18 años han muerto en Irán por la guerra.

Teherán ha reiterado que la reapertura del estrecho de Ormuz no será inmediata ni automática. Según su postura, esta medida sólo ocurrirá si se garantiza el fin permanente de las hostilidades y se establecen condiciones claras que eviten la reanudación del conflicto.

Además, el Gobierno iraní dijo que no negociará bajo presión. Considera que un alto al fuego temporal no es suficiente y planteó la necesidad de un acuerdo duradero que contemple sus intereses estratégicos y el levantamiento de sanciones.

NEGOCIACIONES, EN CURSO. La propuesta iraní, transmitida a través de Pakistán, consta de 10 puntos que incluyen el fin de las hostilidades, un protocolo para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones. Sin embargo, Washington ya había presentado previamente un plan más amplio que Teherán rechazó por considerarlo excesivo. De acuerdo con reportes, Estados Unidos, Irán y mediadores regionales analizan un posible alto al fuego de 45 días como paso previo a un acuerdo definitivo. No obstante, las diferencias entre ambas partes son profundas y el margen de negociación se reduce conforme se acerca el plazo fijado por Washington.

En este contexto, el estrecho de Ormuz se mantiene como un punto clave de la disputa, al ser una vía esencial para el transporte de hidrocarburos a nivel global.

Muere jefe de inteligencia, mayid Jadamí

Por Redacción

LA GUARDIA Revolucionaria Islámica confirmó la muerte de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, tras un ataque en Teherán en medio de la escalada del conflicto con Israel.

El organismo informó que el general falleció en lo que calificó como “martirio”, tras décadas de labores en seguridad e inteligencia. Mayid Jadamí había asumido el cargo en junio de 2025, luego de la muerte de su antecesor en enfrentamientos previos.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó el ataque y lo identificó como uno de los principales mandos militares. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, celebró la operación y aseguró que también fue abatido un comandante de la Fuerza Quds. Desde Teherán, el líder supremo, Mojtaba Jamenei, afirmó que estos asesinatos no detendrán a las fuerzas armadas, mientras autoridades iraníes advirtieron sobre represalias más severas contra Estados Unidos e Israel.

El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, calificó el hecho como un intento de compensar derrotas militares, y anticipó nuevos ataques en respuesta.

Magnate amenaza por filtración militar

Por Redacción

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que su Gobierno podría emprender acciones legales contra medios de comunicación que difundieron filtraciones sobre un operativo militar en Irán, e incluso planteó la posibilidad de encarcelar a periodistas si no revelan sus fuentes.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, el magnate aseguró que ya se busca al funcionario responsable de divulgar la información, al considerar que se trata de un asunto de seguridad nacional. “Vamos a encontrar quién fue”, afirmó, al tiempo que acusó que la filtración complicó la misión.

Restos de un avión de EU en Irán, el 5 de abril. ı Foto: Especial

El operativo, realizado el fin de semana, tuvo como objetivo rescatar a un aviador estadounidense derribado en territorio iraní. El republicano detalló que la acción involucró 155 aeronaves, entre ellas bombarderos, cazas, aviones cisterna y unidades de rescate.

Acompañado por altos funcionarios, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, Donald Trump calificó la operación como una muestra de fuerza y precisión militar. Explicó que el copiloto permaneció oculto durante horas en una zona montañosa, evitando ser capturado por fuerzas iraníes.

Asimismo, el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, señaló que la agencia implementó una estrategia de engaño para desviar la atención del enemigo y facilitar el rescate.

Irak busca reactivar exportación petrolera

Por Redacción

EL PAÍS PODRÍA restablecer en una semana sus exportaciones de crudo hasta 3.4 millones de barriles diarios, siempre que finalice el conflicto con Irán y se reabra el estrecho de Ormuz, informó el director de la petrolera estatal de Basora, Bassem Abdul Karim.

El cierre de este paso ha provocado una caída severa en los ingresos del país, considerado el segundo mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. De acuerdo con funcionarios energéticos, la produ cción iraquí se desplomó hasta 800 mil barriles diarios, cerca de 80 por ciento menos.

Abdul Karim señaló que Irán sólo ha ofrecido garantías verbales para permitir el tránsito de petroleros, sin documentos formales. Sin embargo, confió en que, si se asegura el paso, Irak podría recuperar rápidamente niveles previos al conflicto.

Instalaciones de almacenamiento en Irak, el 4 de abril ı Foto: Reuters

Los principales yacimientos han operado por debajo de su capacidad. Rumaila redujo su producción a 400 mil barriles diarios, mientras Zubair cayó a 300 mil. Antes de la crisis, el país producía alrededor de 4.3 millones de barriles diarios.

Asimismo, Irán negocia con Omán un mecanismo para garantizar el tránsito seguro en el estrecho. Autoridades iraníes anticiparon un posible acuerdo próximo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría ordenar ataques contra infraestructuras si no se alcanza un acuerdo.

Lanza Israel nuevo ataque contra el sector energético

› Redacción

AYER ISRAEL PROPINÓ una nueva ofensiva contra el complejo energético South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo, en una ofensiva que intensifica la presión sobre sectores clave de la economía de Irán y eleva la tensión en Oriente Medio.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que el bombardeo impactó una planta petroquímica en Asaluyeh, considerada estratégica por su peso en la producción nacional. Según afirmó, esta instalación concentra cerca del 50 por ciento de la producción petroquímica iraní. Además, sostuvo que, tras un ataque previo la semana pasada, infraestructuras que representan hasta 85 por ciento de las exportaciones del sector han quedado fuera de servicio, lo que supondría un golpe económico de gran magnitud.

Una unidad del yacimiento de gas South Pars en Irán, en una foto de archivo. ı Foto: Reuters

De acuerdo con medios iraníes, varias explosiones se registraron en el complejo petroquímico South Pars, ubicado en la costa del golfo Pérsico. Las agencias locales reportaron que los ataques alcanzaron instalaciones auxiliares encargadas de suministrar electricidad, agua y oxígeno a las plantas, lo que obligó a interrumpir el servicio eléctrico en toda la zona industrial de Asaluyeh.

El Tip: La ONU informó que más de 1.1 millones de hombres, mujeres y niños han sido desplazados de Líbano, por los ataques israelíes.

Pese a la magnitud del ataque, autoridades iraníes señalaron que la situación se encuentra bajo control y que no se han reportado víctimas mortales. La Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas indicó que equipos de emergencia y bomberos actuaron de inmediato para contener incendios y activar protocolos de gestión de crisis, mientras se evalúan los daños en la infraestructura.

El yacimiento South Pars, compartido con Qatar, es la principal fuente de energía interna de Irán y uno de los pilares de su economía, ya que permite abastecer la demanda eléctrica y generar ingresos clave por exportaciones. Su relevancia es mayor en un país que depende ampliamente del gas natural para la calefacción y la generación eléctrica.

En este escenario, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el propio Israel Katz han reiterado que continuarán las operaciones contra instalaciones estratégicas iraníes, con el objetivo de debilitar su economía.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó como “ilegal e inaceptable” cualquier ataque contra infraestructuras energéticas, al advertir que la población civil sería la principal afectada por una mayor escalada. También la oNU dijo que no deben ser objetivo militar.