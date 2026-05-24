Servicio Secreto abatió a tirador que abrió fuego cerca de la Casa Blanca; hay un herido

Aspecto de la Casa Blanca horas después del tiroteo en sus inmediaciones.

El tirador que abrió fuego cerca de la Casa Blanca, la tarde del sábado, fue abatido por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, mientras que, por estos hechos, resultó también herida otra persona, informó la agencia.

El presidente Donald Trump, quien al momento de los hechos se encontraba al interior del recinto, se encuentra fuera de peligro.

Elementos de seguridad trabajan en el lugar del tiroteo, cerca de la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

Así lo informó el Servicio Secreto en una tarjeta informativa, donde destacó que, tan pronto se tuvo conocimiento de que un sujeto armado comenzó a abrir fuego cerca de la Casa Blanca, agentes acudieron a atender los hechos.

TE RECOMENDAMOS: Circulan videos en rede sociales Reportan disparos de arma de fuego cerca de la Casa Blanca

Así, abrieron fuego contra el tirador, quien resultó gravemente lesionado y fue trasladado al hospital, pero perdió la vida mientras recibía atención médica.

Tirador fue abatido, mientras que otro transeúnte resultó herido. ı Foto: Reuters

De igual forma, informó el Servicio Secreto, otra persona resultó herida por disparos de arma de fuego, si bien no se dieron más detalles de su estado de salud.

Por otro lado, el Servicio Secreto aclaró que ningún agente resultó herido y que, si bien el presidente Trump se encontraba al interior de la Casa Blanca durante el incidente, “no se vieron afectados ni las personas bajo protección ni las operaciones”.

🚨🇺🇸 Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja un fallecido y un civil herido



El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que un hombre armado abrió fuego la tarde del sábado en la zona de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, en las inmediaciones de la Casa Blanca.



Agentes… pic.twitter.com/RSkka9hbvw — Azucena Uresti (@azucenau) May 24, 2026

La agencia aseguró que el incidente permanece bajo investigación y adelantó que, cuando haya más información, será dada a conocer pronto.

Disparos provocan movilización al exterior de la Casa Blanca

La tarde del sábado, se reportaron disparos cerca de la Casa Blanca, mientras reporteros se encontraban al exterior del recinto, en espera de ingresar para cubrir un evento donde se encontraban el presidente, Donald Trump, y el vicepresidente, JD Vance.

Servicio Secreto, FBI y otros cuerpos de seguridad acudieron al lugar de los hechos. ı Foto: Reuters

El jardín norte del complejo fue desalojado e, incluso, algunos medios que se encontraban transmitiendo captaron el momento de las detonaciones y de la movilización de equipos de seguridad.

La primera autoridad en dar una comunicación oficial sobre el incidente fue el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, quien aseguró que elementos de esta institución acudieron al lugar de los hechos para apoyar.

“El FBI está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca”, escribió Kash Patel en la red social X.

FBI is on the scene and supporting Secret Service responding to shots fired near White House grounds - we will update the public as we’re able — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 23, 2026

Los disparos en la Casa Blanca siguen a otros incidentes de seguridad reportados en el recinto o contra autoridades de Estados Unidos.

El 6 de abril se registró un tiroteo similar cerca de la Casa Blanca. El 25 de abril, un tirador, identificado como Cole Thomas Allen, disparó en un evento donde se encontraba Trump. Esta semana, se registró un presunto intento de asesinato contra Ivanka Trump, hija del mandatario.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am