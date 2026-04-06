Reportan un tiroteo frente a la Casa Blanca

Grúas utilizadas para construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, el sábado.

El Servicio Secreto de Estados Unidos investiga un posible tiroteo ocurrido durante la madrugada del domingo en el Parque Lafayette, ubicado justo al norte de la Casa Blanca, en Washington, D.C., donde el presidente Donald Trump permanece durante el fin de semana por la celebración de la Pascua.

El reporte de disparos se registró poco después de la medianoche, lo que activó un despliegue inmediato de agentes federales en una de las zonas más vigiladas del país. La alerta derivó en un operativo de seguridad en el perímetro del parque y en calles cercanas, donde se realizaron recorridos y revisiones para ubicar posibles responsables o indicios relacionados con los hechos.

El dato: El jardín norte de la Casa Blanca fue cerrado a la prensa y a los empleados como parte de las investigaciones, según informó un funcionario del Servicio Secreto a CNN.

De acuerdo con el Servicio Secreto, tras el rastreo inicial no se localizaron personas vinculadas con el incidente ni se reportaron heridos. A pesar de ello, la investigación continúa abierta y las autoridades mantienen la búsqueda de una persona de interés, así como de un vehículo que podría estar relacionado con los disparos reportados.

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El jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, dio en el comunicado que la Casa Blanca se encuentra en “estado de máxima alerta de seguridad”, dijo.

En el operativo participan de manera coordinada la Policía de Parques de Estados Unidos y el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C., que trabajan junto con la agencia federal en la recopilación de evidencia y en el seguimiento de distintas líneas de investigación. La colaboración entre corporaciones busca esclarecer con precisión lo ocurrido en un punto considerado estratégico por su cercanía con la sede del Ejecutivo.

1 vehículo que huyó del lugar está siendo rastreado

El Parque Lafayette, que forma parte del denominado Parque del Presidente, ha permanecido vallado durante varias semanas debido a trabajos de renovación. Esta condición limita el acceso público al área, aunque no evitó que se activaran los protocolos de seguridad tras el reporte de detonaciones durante la noche.

Pese al incidente, las operaciones en la residencia oficial se mantienen con normalidad. El Servicio Secreto informó que se reforzó la seguridad en el perímetro como medida preventiva, incrementando la vigilancia mientras se desarrollan las indagatorias.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios adicionales sobre lo ocurrido. El mandatario estadounidense continúa en Washington durante el fin de semana, en el contexto de la celebración de la Pascua, al tiempo que sigue de cerca el conflicto armado con Irán.

Las autoridades federales y locales mantienen abiertas las investigaciones y continúan recabando información para determinar el origen de los disparos, así como para ubicar a los posibles implicados. Aunque no se reportaron víctimas, el incidente generó una movilización relevante en una zona de alta seguridad, lo que mantiene la atención de las corporaciones encargadas de la protección del perímetro presidencial.