‘Ninguno se queda atrás’: veterinarios rescatan animales durante terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia también puso a prueba a clínicas veterinarias y a sus equipos de trabajo. En Medellín, el personal de una veterinaria reaccionó rápidamente para evacuar a los animales que permanecían hospitalizados cuando comenzó el fuerte movimiento telúrico.

Las imágenes del momento fueron compartidas en redes sociales y muestran a las profesionales corriendo hacia los consultorios para sacar a los pacientes y llevarlos a un sitio seguro. Incluso uno de los animales fue protegido con una cobija durante la evacuación, mientras el equipo actuaba en medio de la emergencia.

El video, difundido por la propia clínica CimeVet ubicada en Colombia, conmovió a miles de usuarios. Una frase quedó plasmada en las imágenes de las cámaras de seguridad y resumió la prioridad del personal durante esos minutos: “Ninguno se queda atrás”.

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La clínica destacó posteriormente la respuesta de sus trabajadores y señaló que todos se encontraban bien tras la emergencia.

“Gracias a todo el equipo que reaccionó de manera oportuna con los pacientes hospitalizados que son nuestra prioridad”, señaló CimeVet en una publicación, donde también expresó su pesar por las pérdidas registradas en ciudades cercanas.

La reacción de los veterinarios generó numerosos comentarios de reconocimiento en redes sociales. Usuarios destacaron la rapidez con la que actuaron y el cuidado mostrado hacia los animales durante una situación de riesgo.

“Se imaginan los dueños de esos animalitos? A mí no me alcanzaría la vida para agradecerles”, escribió una persona. Otros usuarios agradecieron al personal por proteger a animales que se encontraban hospitalizados y reconocieron la vocación mostrada durante la emergencia.

La clínica respondió a las muestras de apoyo con otro mensaje en video: “Gracias por tantos mensajes llenos de amor”, acompañado de un abrazo para las personas afectadas por el terremoto.

La evacuación se convirtió así en una de las imágenes que dejaron los momentos posteriores al sismo en Colombia, al mostrar cómo el personal veterinario actuó para proteger a sus pacientes animales en medio de la emergencia.

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LMCT