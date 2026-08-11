México alista agrupamiento para ayudar a Colombia, tras terremoto; se enviará cuando presidente lo pida

El Gobierno de México ya montó el ‘Agrupamiento Cali’ que se encuentra listo para acudir a prestar ayuda a Colombia, afectada por el fuerte terremoto registrado el lunes, para lo cual solo esperan la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella.

En las primeras horas del 10 de agosto, el noroeste de Colombia fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.4 que provocó el desplome de decenas de edificios, daños carreteros, hospitalarios y en aeropuertos, entre lo cual ya suman, hasta la mañana de este martes, más de 250 personas muertas y 900 heridas.

Labores de rescate en Colombia, tras fuerte terremoto. ı Foto: Reuters

Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que giró desde el lunes la instrucción para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) alistara el ‘Agrupamiento Cali’, mediante el cual se enviarán rescatistas e insumos en cuanto Espriella haga un llamado de ayuda hacia el extranjero.

“Estamos esperando la solicitud formal del gobierno de Colombia. Estamos listos para que, en el momento en que nos digan, poder ir a ayudar”, dijo.

🚨🇨🇴 Colombia enfrenta una de sus peores tragedias sísmicas del siglo. El terremoto de magnitud 7.4 dejó al menos 224 muertos y cientos de heridos en varias regiones del país.



📍 Cali concentra 95 víctimas mortales, mientras continúan las labores de evaluación y rescate en las… pic.twitter.com/nUrSVLHuB5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 11, 2026

El titular de la Defensa, General secretario Ricardo Trevilla, precisó que dicho agrupamiento se constituye por un grupo de comando integrado por 255 militares, entre los que se encuentran especialistas en búsqueda y rescate. Además, estos estarán acompañados por binomios, personal de sanidad y médicos.

Asimismo, destacó que ya se tiene listo el traslado de cuatro toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de herramienta, equipo de rescate, teléfonos satelitales, radios, grupos electrógenos, tiendas de campaña.

Terremoto en Colombia dejó edificios colapsados y personas muertas. ı Foto: Reuters

Explicó que el plan es trasladar al personal y los insumos a través de dos aviones Boeing, mientras que las ocho mil 798 despensas y medicamentos se movilizarían en un avión Hércules C-130 y un avión Spartan, que estarían llegando al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali.

Van más de 250 muertos en Colombia tras devastador terremoto

De acuerdo con información de autoridades locales recuperada por la agencia Reuters, el número de muertos que dejó el terremoto del lunes ha ascendido a más de 250, mientras siguen las labores de rescate e identificación.

Así, la alcaldía de Cali reportó 95 muertos; la de Pereira, 101 muertos, y el departamento de Chocó, donde fue el epicentro, contabilizó 38 fallecidos.

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