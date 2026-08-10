Sismo en Colombia: Abelardo de la Espriella instala Puesto de Mando Unificado para atender a afectados

El Presidente de Colombia Abelardo de la Espriella convocó a instalar un Puesto de Mando Unificado para atender a los afectados por el sismo de más de 7 grados que afecto al país sudamericano la mañana de este lunes 10 de agosto.

“Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas”, escribió el reciente Presidente de Colombia en sus redes sociales.

Y agregó; “A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”.

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió este lunes una amplia zona de Colombia y, de acuerdo con reportes preliminares de autoridades, provocó daños en edificaciones y dejó personas heridas, principalmente en el departamento de Chocó.

El movimiento ocurrió a las 7:34 horas locales y tuvo su epicentro cerca del municipio de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad aproximada de 96 kilómetros, según información del Servicio Geológico Colombiano.

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FGR