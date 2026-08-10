Terremoto magnitud 7.4 en Colombia deja al menos 22 muertos, entre ellos 18 en Pereira

El terremoto magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes dejó al menos 22 muertos en distintas ciudades del país, siendo la cifra más alta la que se registró en Pereira, donde, según su alcalde, se contabilizan al menos 18 fallecidos.

De acuerdo con declaraciones de autoridades a medios locales, recogidas por agencias internacionales, al corte del cierre de esta nota se cuentan 18 muertos en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda; tres en Manizales, departamento de Caldas, y uno más en Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.

🇨🇴 | URGENTE - TERREMOTO EN COLOMBIA: Al menos 18 muertos hasta el momento según reportes del alcalde de Pereira. pic.twitter.com/rrhU2iFvzp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Es el primer reporte oficial sobre personas fallecidas a causa del terremoto, y se espera que la información se siga actualizando en el transcurso del día.

Asimismo, se registran edificios dañados y personas heridas en Chocó, Pereira, Manizales, Cali y otras ciudades colombianas, de las cuales se espera que pronto se brinde más información.

Hay un “número altísimo” de edificaciones afectadas, informa alcalde de Pereira

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, dijo al medio local Caracol Radio que, además de las al menos 18 personas fallecidas, se contabiliza un “número altísimo” de edificaciones afectadas, de las cuales, incluso, algunas colapsaron.

🇨🇴 | URGENTE: Daños en el aeropuerto de Pereira en Colombia tras terremoto de magnitud 7,4 la mañana del lunes. https://t.co/Hn75eDQFiE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

En este sentido, especificó que, entre los 18 fallecidos, al menos tres fueron víctimas de los graves daños en el Aeropuerto de Pereira.

Videos que circularon en redes sociales muestran la devastación que provocó el terremoto en Pereira, con edificios colapsados y gente en pánico en las calles.

Chocó y Cali siguen conteo de daños

La gobernadora del departamento de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó desde temprano que elementos de seguridad iniciaron recorridos de seguridad para evaluar los daños y afectaciones en el territorio, en donde se registró el epicentro del movimiento telúrico.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Daños graves en Pereira: pic.twitter.com/UUruFRCG3A — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Destacó que se tiene conocimiento de varias personas heridas y graves daños en edificaciones, si bien, hasta el momento, no ha ofrecido una cifra exacta de las afectaciones.

En tanto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que, de manera preliminar, se reportan por lo menos 25 estructuras colapsadas con personas atrapadas.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: La famosa Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Manizales dañada, con una gran grieta visible a lo largo de su fachada, tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que azotó el país la mañana del lunes. pic.twitter.com/pHNSuBXQsa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

El alcalde pidió ayuda urgente a las alcaldías de Bogotá y Medellín, ante lo que consideró una grave situación en la ciudad.

En tanto, el presidente Abelardo de la Espriella informó que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado.

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