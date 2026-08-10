Los impresionantes VIDEOS del terremoto magnitud 7.4 en Colombia

Aspectos de la devastación que dejó el terremoto magnitud 7.4 en Colombia.

Un fuerte terremoto magnitud 7.4 sacudió Colombia este lunes, y provocó daños y heridos en el departamento de Chocó, donde tuvo su epicentro, y en ciudades cercanas, de acuerdo con información preliminar de autoridades que aún no terminan de evaluar la magnitud del desastre.

Mientras autoridades locales y federales continúan los recorridos en Chocó y otros departamentos de Colombia para evaluar los daños, impresionantes videos y fotografías han emergido en redes sociales, los cuales dejan de manifiesto los daños y la devastación que provocó el terremoto.

Edificios destruidos, daños en recintos históricos y aeropuertos parados: los daños del terremoto

Las autoridades colombianas siguen con la evaluación de los daños provocados por el terremoto en Colombia con epicentro en Chocó. Mientras llegan las cifras oficiales, usuarios de redes sociales y agencias han mostrado la devastación que dejó este desastre natural por medio de videos y fotos.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Momento del terremoto en Manizales. pic.twitter.com/OR4pexi1NM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Grabaciones recopiladas por el canal de X AlertaNews muestran devastadores episodios como edificios derrumbados en Cali, Colombia, donde equipos de emergencia y ciudadanos se reunieron para iniciar labores de búsqueda y rescate.

Otra de las ciudades más afectadas fue Pereira, Cundinamarca y Manizales, donde, según los videos, se registraron fuertes daños y derrumbes estructurales.

🇨🇴 | URGENTE: Los Bomberos de Cali se encuentran en el sur de la ciudad, donde varias personas están atrapadas entre los escombros, tras el desplome de un edificio por el terremoto de magnitud 7,4. pic.twitter.com/EdVU88rcdd — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

También en Manizales se registraron fuertes daños en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, del cual se derrumbó un pináculo lateral, lo cual representa un grave daño a un edificio de suma importancia histórica para la ciudad.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: La famosa Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Manizales dañada, con una gran grieta visible a lo largo de su fachada, tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que azotó el país la mañana del lunes. pic.twitter.com/pHNSuBXQsa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

En Manizales y Pereira también se registraron daños en los aeropuertos. Según videos que circularon en medios digitales, se aprecian estructuras colapsadas y daños en áreas de circulación de pasajeros.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Aeropuerto de Manizales: pic.twitter.com/jBumWyz6a6 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Momento del sismo en el aeropuerto de Pereira: pic.twitter.com/0IUH8GhFsx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Se tiene conocimiento de personas atrapadas bajo escombros. Autoridades locales y equipos de emergencia ya se están movilizando en las ciudades afectadas, mientras sigue la evaluación de daños.

Reportan 18 muertos en Pereira; presidente instala Puesto de Mando Unificado

En uno de los primeros reportes oficiales sobre la magnitud de los daños por el terremoto, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, informó que hay al menos 18 personas muertas en la ciudad del departamento de Risaralda.

Así lo expresó a Caracol Radio, si bien es una cifra preliminar y se prevé que aumente conforme avanzan las horas.

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA Y🇨🇴 pic.twitter.com/jWvKQrg9al — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

En tanto, el presidente Abelardo de la Espriella informó que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para atender la emergencia, y remarcó al pueblo de Colombia que está respaldado por el gobierno federal.

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