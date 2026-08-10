Temblor en Colombia: Estas son las afectaciones, edificios dañados, heridos y muertos que se conocen hasta el momento

Colombia fue azotada por un fuerte terremoto magnitud 7.4 con epicentro en Chocó, el cual dejó muertos, heridos y edificios dañados, si bien la magnitud del desastre aún no se conoce completamente.
El movimiento telúrico afectó a las ciudades cercanas de Pereira, Manizales, Buenaventura, Cali, entre otras. En estas, se reportan graves afectaciones, edificios colapsados y gente atrapada bajo los escombros, situación que ya atienden las autoridades locales.
En tanto, el presidente Abelardo de la Espriella informó que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para atender la emergencia, y reiteró a la población colombiana que “no están solos”.
Terremoto magnitud 7.4 en Colombia deja al menos 22 muertos, entre ellos 18 en Pereira
¿Qué afectaciones, daños, muertos dejó el terremoto 7.4 en Colombia?
Las cifras de afectaciones por el terremoto magnitud 7.4 que azotó Colombia este lunes están en constante actualización.
Los gobiernos locales informaron que desplegaron elementos de seguridad para recorrer las ciudades afectadas y contabilizar los daños, por lo que los números podrían cambiar cada hora.
Al cierre de esta nota, las cifras dadas a conocer por los gobiernos de las ciudades y los departamentos colombianos afectados, según la recogieron agencias internacionales, son:
- 22 muertos: cifra más reciente reportada por la agencia Reuters a las 09:10 horas, tras un conteo de reportes de autoridades locales
- 18 muertos: cifra reportada inicialmente en Pereira por su alcalde
- 3 muertos: cifra inicial reportada en Manizales
- 1 muerto: víctima reportada en Buenaventura
- 25 estructuras colapsadas en Cali: reporte preliminar del alcalde, Alejandro Eder
- 3 niños muertos: cifra reportada por el medio Alerta News 24, atribuyéndola a la gobernadora del Valle del Cauca (estos no estarían en el conteo de 22 fallecidos mencionado anteriormente)
- 6 aeropuertos con operaciones suspendidas: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura
Otros gobiernos, como el de Chocó, donde tuvo su epicentro el terremoto, no han dado una cifra clara de las afectaciones. No obstante, la gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, estimó que hay varias personas heridas y afectaciones graves en edificios.
En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien aseguró que, además de las 18 personas muertas, se contabiliza un “número altísimo” de edificaciones afectadas, incluso algunas colapsadas.
Finalmente, el presidente Abelardo de la Espriella, expresó un mensaje a la población:
“A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”, dijo.
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