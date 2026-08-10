Temblor en Colombia: Estas son las afectaciones, edificios dañados, heridos y muertos que se conocen hasta el momento

Colombia fue azotada por un fuerte terremoto magnitud 7.4 con epicentro en Chocó, el cual dejó muertos, heridos y edificios dañados, si bien la magnitud del desastre aún no se conoce completamente.

El movimiento telúrico afectó a las ciudades cercanas de Pereira, Manizales, Buenaventura, Cali, entre otras. En estas, se reportan graves afectaciones, edificios colapsados y gente atrapada bajo los escombros, situación que ya atienden las autoridades locales.

🇨🇴 | URGENTE - TERREMOTO EN COLOMBIA: Se reporta el colapso de una parte de la estructura del Motel Molino Rosa, una edificación de cuatro pisos en el sur de Cali. pic.twitter.com/TTesKG3dV7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

En tanto, el presidente Abelardo de la Espriella informó que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para atender la emergencia, y reiteró a la población colombiana que “no están solos”.

¿Qué afectaciones, daños, muertos dejó el terremoto 7.4 en Colombia?

Las cifras de afectaciones por el terremoto magnitud 7.4 que azotó Colombia este lunes están en constante actualización.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Pereira: pic.twitter.com/CAdisHzaIe — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Los gobiernos locales informaron que desplegaron elementos de seguridad para recorrer las ciudades afectadas y contabilizar los daños, por lo que los números podrían cambiar cada hora.

Al cierre de esta nota, las cifras dadas a conocer por los gobiernos de las ciudades y los departamentos colombianos afectados, según la recogieron agencias internacionales, son:

22 muertos : cifra más reciente reportada por la agencia Reuters a las 09:10 horas, tras un conteo de reportes de autoridades locales

18 muertos : cifra reportada inicialmente en Pereira por su alcalde

3 muertos : cifra inicial reportada en Manizales

1 muerto : víctima reportada en Buenaventura

25 estructuras colapsadas en Cali : reporte preliminar del alcalde, Alejandro Eder

3 niños muertos : cifra reportada por el medio Alerta News 24 , atribuyéndola a la gobernadora del Valle del Cauca (estos no estarían en el conteo de 22 fallecidos mencionado anteriormente)

6 aeropuertos con operaciones suspendidas: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura

🇨🇴 | URGENTE - TERREMOTO EN COLOMBIA: Al menos 18 muertos hasta el momento según reportes del alcalde de Pereira. pic.twitter.com/rrhU2iFvzp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Otros gobiernos, como el de Chocó, donde tuvo su epicentro el terremoto, no han dado una cifra clara de las afectaciones. No obstante, la gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, estimó que hay varias personas heridas y afectaciones graves en edificios.

En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien aseguró que, además de las 18 personas muertas, se contabiliza un “número altísimo” de edificaciones afectadas, incluso algunas colapsadas.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Finalmente, el presidente Abelardo de la Espriella, expresó un mensaje a la población:

“A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”, dijo.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am