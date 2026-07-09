Defensa envía 71.2 t de ayuda a Venezuela

Personal de las Fuerzas Armadas, ayer, previo al despegue de un avión.

TRES AERONAVES de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana salieron ayer de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, con 20 toneladas de víveres e insumos médicos para Venezuela, tras los sismos registrados el 24 de junio de 2026.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que continúa empleando su capacidad operativa y logística para brindar ayuda a quienes más lo necesitan como parte del apoyo que México ofrece al pueblo venezolano, a través del puente aéreo establecido para hacer llegar ayuda humanitaria a las zonas afectadas de esa nación sudamericana.

El operativo cuenta con participación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, instituciones que mantienen el traslado de despensas, alimentos no perecederos, artículos de limpieza, herramientas y material médico hacia las zonas afectadas.

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Con los tres vuelos realizados ayer, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, México acumula ocho viajes humanitarios desde el 24 de junio. En total, las aeronaves mexicanas han llevado 71.2 toneladas de asistencia a Venezuela, detalló.

“Esta labor del personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional no sólo refleja la gran capacidad logística de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que demuestra que la solidaridad mexicana no conoce fronteras cuando se trata de apoyar a los países hermanos que más lo necesitan”, destacó.

El pasado lunes, en conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que los elementos de las Fuerzas Armadas, a través del agrupamiento Yumare, han conseguido 83 rescates entre los escombros tras los sismos, de los cuales únicamente dos han sido de personas con vida y el de un perro.

Adicionalmente, han brindado mil 988 consultas médicas, de las que 70 por ciento han sido motivadas por el desastre que ocurrió, y el resto por otras causas. Entre los servicios, se realizó una operación de apéndice.

La mandataria también confirmó que dos buques zarparon rumbo a Venezuela para llevar todos los víveres que se recolectaron por parte de la población mexicana a través de diversas dependencias y organizaciones civiles.