FGR descarta indagatoria financiera a exgobernador

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la puerta, por el momento, a una investigación financiera contra el gobernador con licencia Rubén Rocha y otras nueve personas señaladas por Estados Unidos de mantener vínculos con el crimen organizado.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, aclaró que la carpeta no abarca los delitos de lavado de dinero, manejo de cuentas bancarias, bienes ni redes familiares, pues sólo se limita a los delitos incluidos por Washington en la solicitud de detención provisional con fines de extradición.

“Por otro lado, la investigación que se sigue contra las 10 personas son únicamente de los delitos que fueron señalados por EU. No más delitos”, afirmó la fiscal.

El Tip: La FGR no indaga las finanzas de Rocha, pero la UIF ordenó formalmente el bloqueo de las cuentas bancarias.

David Bone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó que la carpeta comenzó con la solicitud de EU y que el punto de partida son los hechos descritos por Washington, aunque éstos todavía deben cumplir con el estándar probatorio que exige el derecho mexicano.

En ese punto, la fiscalía marcó otra limitante para el avance del expediente. Bone de la Garza señaló que, hasta ahora, no existen pruebas suficientes conforme al parámetro mínimo requerido en México, pese a que la indagatoria ha incluido reportes, informes y entrevistas ministeriales. La investigación sigue abierta y la institución continúa con la recopilación de datos de prueba.

Para integrar el expediente, la FGR citó a las 10 personas mencionadas en el requerimiento estadounidense. Además, un Ministerio Público, un fiscal en jefe y uno especial en casos complejos participan en la revisión del asunto.

Tras esa explicación, Godoy Ramos diferenció este caso de las entregas anteriores de más de 90 personas a EU por razones de seguridad nacional. En esos expedientes, dijo, los implicados ya estaban detenidos, tenían órdenes de aprehensión y enfrentaban procesos en curso.

México, en cambio, recibió una petición de detención provisional con fines de extradición como medida urgente para Rocha Moya y los otros nueve señalados.

La fiscal general indicó que la FGR solicitó a Washington explicar por qué considera urgente esa captura y mantiene el trámite bajo los protocolos de la Ley de Extradición.