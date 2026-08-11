Aumenta a 224 cifra de muertos por sismo en Colombia

El número de personas muertas por el poderoso terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia subió a 224, de acuerdo con los reportes de las autoridades locales de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico.

El epicentro del sismo, el de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI, se ubicó cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, informó el Servicio Geológico Colombiano.

En la ciudad de Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, se registraron 95 muertos, 949 personas heridas y 45 estructuras con colapso total o parcial, de acuerdo con el reporte del alcalde Alejandro Eder.

La gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reportó otros 38 muertos en ciudades y municipios diferentes a Cali.

Mientras, las autoridades del departamento de Risaralda contabilizaron 72 muertos y las del Chocó 13. La alcaldía de Manizales reportó cinco muertos y la gobernación de Antioquia uno.

Seguimos recorriendo las zonas afectadas y trabajando sin descanso por los colombianos.



En Pereira, evaluamos la situación y coordinamos todas las capacidades del Estado para responder con rapidez y contundencia a las comunidades afectadas.



Estamos en el territorio, al frente… pic.twitter.com/eYUBFd33Ht — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 11, 2026

Continúan buscando sobrevivientes

Los equipos de emergencia, apoyados por la policía, soldados y voluntarios, trabajaban con excavadoras y, en ocasiones, con sus propias manos, en busca de sobrevivientes bajo los escombros.

“Somos un grupo de rescate, si alguien me escucha emita un ruido”, gritaba un socorrista entre las ruinas de un edificio de apartamentos de cuatro pisos que colapsó en el centro de Pereira y en el que funcionaban una panadería, una joyería y una droguería en la parte inferior.

En Pereira, la destrucción es visible, con manzanas residenciales enteras reducidas a montones de concreto y hierro retorcido.

“Ya han sacado a varias personas, unas vivas y otras muertas. Todavía no lo creo. Ayer a esta misma hora los saludé y hoy ya no están. Es muy doloroso”, dijo a la agencia de noticias Reuters, Fernanda Gaviria, de 33 años, en una pequeña tienda de víveres que atiende al frente de un edificio que colapsó.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Búsqueda desesperada de supervivientes entre los escombros en Colombia: "¡Silencio, por favor!" pic.twitter.com/sZzFavmtMm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 11, 2026

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