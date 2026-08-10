‘Por poquito y no salimos’: Padre cuenta como salvo a su hija durante el Terremoto de Colombia

El terremoto en Colombia convirtió una mañana cotidiana en una carrera por sobrevivir para un ciudadano colombiano identificado como Juan Felipe Mercado, un padre de 37 años que se encontraba en su apartamento de Pereira con su hija de apenas un año y medio, cuando comenzó el fuerte movimiento de tierra.

Alrededor de las 07:30 horas, lo que inicialmente pareció una vibración terminó convirtiéndose en un violento sacudón que hizo que objetos cayeran, las paredes comenzaran a agrietarse y el marco de una puerta sufriera daños.

El hombre en cuestión de segundos entendió que permanecer dentro del inmueble representaba un peligro. Mientras intentaban llegar a la salida, una de las paredes de la habitación principal se desplomó detrás de ellos. El testimonio fue recogido por medios colombianos, que documentaron las afectaciones provocadas por el sismo.

Una de tantas familias lo perdieron todo. Lograron salvar a su bebé. Esto sucedió en #Pereira. Y así quedó su inmueble. Ahora cuidan sus cosas para evitar que se las roben. #Terremoto #Colombia pic.twitter.com/AR6tyTCjZs — Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026

Mercado relató que el inmueble comenzó a mostrar daños prácticamente desde los primeros segundos del movimiento. Las grietas aparecieron en las paredes mientras distintos objetos caían a su alrededor.

“Estuvimos a punto de que nos cayera encima esa pared. Estando con la niña en los brazos, con el pánico, fue el hp. Yo nunca pensé que iba a vivir algo así”, contó el sobreviviente a medios locales al recordar el momento en que intentaba sacar a su hija del apartamento.

La salida se convirtió en una carrera contra el tiempo. Mientras avanzaban hacia un lugar seguro, una pared de una de las habitaciones terminó por caer a sus espaldas, aumentando el riesgo para quienes todavía permanecían dentro del inmueble.

Una vez fuera, Mercado buscó comunicarse con sus familiares en Medellín. En medio de la conmoción consiguió enviarles un mensaje de audio para confirmar que él y su hija estaban vivos.

“Se nos vino el apartamento, por poquito y no salimos”, les informó.

La esposa de Mercado no se encontraba en el inmueble durante el terremoto, pues estaba en una cita médica cuando ocurrió la emergencia.

El padre también describió las afectaciones que observó en Pereira, particularmente en las zonas cercanas al centro de la ciudad. Según su testimonio, hubo edificios dañados y diversos destrozos.

En la unidad residencial donde vivía, el colapso de algunas tuberías provocó inundaciones en los estacionamientos. Además, varias tejas se desprendieron y golpearon vehículos.

El terremoto de magnitud 7.4, cuyo epicentro se ubicó en Chocó, dejó a Mercado y a su familia frente a uno de los momentos más angustiosos de sus vidas. Para el padre, aquellos segundos bastaron para pasar de una mañana familiar a una desesperada huida con su hija en brazos.

Así se vivió en Pereira el temblor vía @ACMB20 pic.twitter.com/RcCMlU8wr9 — Darcy Quinn (@darcyquinnr) August 10, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT