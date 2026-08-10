Decretan toques de queda en Cali y Pereira tras terremoto en Colombia; suspenden clases

El terremoto de este 10 de agosto del 2026 generó graves afectaciones en varias regiones de Colombia.

Los alcaldes de las ciudades de Pereira y Cali, Mauricio Salazar y Alejandro Eder, respectivamente, decretaron el toque de queda en sus demarcaciones, tras el sismo de magnitud 7.4 en la escala de Richter que sacudió a Colombia.

Ambos indicaron que la medida busca prevenir saqueos y agilizar las labores de los cuerpos de socorro, que atienden la emergencia que ha dejado al menos 132 murtos y más de 500 heridos.

En el caso de Pereira, la restricción de movilidad aplicará desde las 18:00 hasta las 05:00 horas (hora local) en el centro de la ciudad, la Comuna Universidad y el subcentro Cuba.

Edificio colapsado en Cali, Colombia ı Foto: Reuters

De igual forma, el regidor instó a la población a evitar el tránsito vehicular durante dicho horario para facilitar el despliegue de las unidades de emergencia.

Por su parte, el toque de queda en Cali aplicará entre las 20:00 y las 06:00 horas para resguardar la seguridad ciudadana y garantizar el trabajo ininterrumpido de las cuadrillas de rescate.

De igual forma, Eder ordenó la militarización de sectores estratégicos, con especial énfasis en las comunas 19 y 17. Elementos de la Policía Nacional y del Ejército desplegaron patrullajes conjuntos en diversos puntos de la urbe para prevenir alteraciones al orden público.

Declaran alerta roja en la red hospitalaria

Adicionalmente, se declaró la alerta roja en la red hospitalaria de la ciudad con el propósito de suspender y reprogramar los procedimientos médicos no urgentes y concentrar los recursos sanitarios en la atención de los heridos por la contingencia.

Respecto a las afectaciones en la infraestructura urbana, las autoridades locales informaron sobre la suspensión de clases hasta nuevo aviso debido a daños estructurales en diversos planteles educativos.

Asimismo, se registró el colapso de varios centros de salud en la localidad, sumado a un total de 18 inmuebles que sufrieron un colapso total y otras 60 estructuras que presentaron daños parciales de consideración.

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JVR