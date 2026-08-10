Aumenta a 132 la cifra de muertos por sismo 7.4 en Colombia; suman 570 heridos

Suman 132 personas fallecidas y más de 570 heridas por el sismo magnitud 7.4 registrado este lunes en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, al noroeste de Colombia.
Al corte de las 17:30 horas, tiempo local, Pereira registró la cifra más alta de defunciones por movimiento telúrico, con 60; seguido de Cali, con 15; Quibdó, con 8, y Manizales, con 4, de acuerdo con un balance preliminar, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
No obstante, el organismo advirtió que las “cifras permanecen sujetas a actualización” mientras continúan los trabajos de rescate y la evaluación de daños, que provocaron el derrumbe de 86 edificios y la suspensión de operaciones en 7 aeropuertos.
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Según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), el número de personas fallecidas por el sismo podría oscilar entre cien y mil. “Es probable que se produzcan bajas y daños considerables”, advirtió.
5 personas desaparecidas y mil 467 damnificados en Quibdó
En tanto, se mantiene la alerta roja para la ciudad de Quibdó, capital del departamento de Chocó, donde al menos 13 personas murieron y otras 119 resultaron heridas, según un balance ofrecido posteriormente por el presidente Abelardo de la Espriella.
A través de un mensaje en video desde Chocó, el mandatario colombiano informó que 5 personas permanecen desaparecidas y reportó mil 467 familias y personas damnificadas por el sismo.
En ese sentido, estimó que hasta mil 400 viviendas podrían haber resultado afectadas, aunque es temprano para precisar el alcance de los daños. Además, para facilitar a las familias afectadas el acceso a vivienda, anunció un subsidio temporal para el pago de rentas.
“Ya se han dispuesto los recursos económicos inmediatos y la ayuda humanitaria para respaldar a las más de 1.400 familias y personas damnificadas. Los heridos y quienes requieren atención médica prioritaria, están siendo trasladados a Medellín con toda la capacidad hospitalaria disponible”, agregó el ultraderechista.
Por separado, Asocapitales informó que se mantiene la alerta roja en Pereira, capital de Risaralda; Cali, capital del Valle del Cauca; Manizales, capital de Caldas, y Armenia, capital de Quindío.
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cehr