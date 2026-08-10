Topos mexicanos se movilizan de Venezuela a Colombia tras fuerte terremoto

Integrantes de los grupos de rescate Topos USAR BREC y Topos Azteca, quienes se encuentran actualmente en La Guaira, Venezuela, anunciaron su traslado a Colombia para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el comandante Carlos Cienfuegos explicó que el grupo tenía previsto regresar a México este martes, pero decidió modificar sus planes luego de conocer la magnitud del sismo con epicentro en Chocó que afectó al pueblo colombiano.

“Nos acabamos de enterar de un terremoto muy fuerte de nuestros hermanos de Colombia”, señaló.

Los rescatistas solicitaron el apoyo de personas en Venezuela que puedan facilitarles una o dos camionetas 4x4 con capacidad suficiente para transportar una importante cantidad de herramientas y equipo especializado.

#Mundo | El comandante Carlos Morales “Cienfuegos”, de los Topos mexicanos USAR BREC, indicó desde La Guaira, Venezuela, que espera viajar a Cali para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto. Pide a los gobiernos de Venezuela y Colombia “no poner trabas”… pic.twitter.com/epC2DFRepl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

De acuerdo con Cienfuegos, parte del equipo podría ser trasladado de inmediato por tierra, mientras que los integrantes del grupo buscarían viajar posteriormente en avión para llegar cuanto antes a Colombia.

“Alguien que nos pueda prestar una camioneta 4x4, camioneta grande, es una gran cantidad de herramienta. Posiblemente consigamos un boleto de avión para mañana, pero subimos la herramienta ahorita y nos vamos ahorita”, explicó.

Además del vehículo, los Topos solicitaron apoyo con combustible para realizar el traslado hacia Colombia y poder movilizar el equipo necesario para las labores de emergencia.

El comandante agradeció de antemano a los venezolanos que pudieran contribuir con los recursos necesarios para facilitar su llegada al país sudamericano.

“Si algún hermano venezolano que tenga los recursos necesarios pueda apoyarnos con un vehículo, dos vehículos, para poder llegar a Colombia y que nos apoyen con el combustible, se los agradeceremos con el corazón”, expresó.

Los integrantes de Topos USAR BREC y Topos Azteca cerraron su mensaje reiterando su disposición para acudir en auxilio de las personas afectadas por el desastre.

“Arriba Venezuela, arriba Colombia”, concluyeron los rescatistas mexicanos.

Es fundamental atender las recomendaciones de los gobiernos locales y fortalecer la colaboración institucional durante esta emergencia. Reconocemos la gran labor de los grupos USAR y de los civiles que hoy apoyan en las calles y en las labores de rescate. 🇨🇴 pic.twitter.com/lkrtcjP1Gy — Topos® México (@topos) August 10, 2026

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LMCT