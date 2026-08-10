¿Dónde fue el epicentro del temblor de Colombia?

Este lunes se registró un fuerte temblor en Colombia durante las primeras horas del día, provocando daños materiales significativos, así como la pérdida de vidas y personas lesionadas.

El Servicio Geológico Colombiano registró un movimiento de 7.4 alrededor de las 07:34 horas del 10 de agosto, con una profundidad de 103 kilómetros que se percibió en distintos departamentos del país.

El temblor se localizó en la coordenada 4.99°,-76.29°, con epicentro en el municipio de San José del Palmar de Chocó a 12 kilómetros; y afectaciones cercanas en El Cairo del Valle del Cauca a 27 kilómetros; y en El Ágila del Valle del Cauca a 29 kilómetros.

Epicentro del sismo en Colombia ı Foto: Captura de pantalla

Hasta el momento se continúan registrando movimientos telúricos, destacando uno de 4.8 alrededor de las 08:18 horas en San José del Palmar, y uno de 3.8 kilómetros alrededor de las 10:01 horas en la misma región.

#SGCSismoSentido. Sismo de hoy 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m. en San José del Palmar, Chocó. Magnitud 7.4. Información obtenida gracias a los reportes enviados por la comunidad. Más información para este sismo: https://t.co/pQzkPlIMRm



Si lo sentiste repórtalo en:… pic.twitter.com/CHlBI1j7eZ — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Reportes oficiales sobre el temblor de Colombia

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, informó en el reporte número 3 emitido a las 11:50 horas de este lunes, que hasta el momento registran 9 personas fallecidas, 80 lesionadas, afectaciones materiales y afectaciones en servicios.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó que hasta el momento se tiene el reporte de 27 personas fallecidas, así como una situación crítica en varios municipios incluyendo El Cairo, El Águila, El Zarzal, El Cartago y Buenaventura.

Seguimos en terreno, junto a los organismos de socorro y la Fuerza Pública, adelantando labores de evacuación, atención y evaluación de daños tras el fuerte sismo que golpeó al Valle del Cauca.



Lamentamos profundamente que, hasta el momento, se reporten al menos 27 personas… pic.twitter.com/Bf96gdbstq — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) August 10, 2026

La alcaldía de Manizales habilitó un albergue temporal en el Coliseo Mayor para quienes necesiten de un lugar seguro, e informó que se encuentran realizando recorridor en la ciudad para atender la situación.

🚨 COMUNICADO DE PRENSA 🚨 pic.twitter.com/0xyMjK2z6q — Alcaldía de Manizales (@CiudadManizales) August 10, 2026

El Ministerio Minas y Energía del Gobierno de Colombia informó que, tras el sismo registrado este lunes, la demanda de energía registra una reducción del 18 por ciento de manera preeliminar.

Precisaron que se asocia a la demanda no atendida en varios departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda; y que se están realizando labores de verificación del estado de la infraestructura y evaluación de alternativas para reestablecer el servicio de forma segura.

Desde el @MinEnergiaCo compartimos información sobre el estado del sistema eléctrico colombiano tras el temblor registrado hoy en el país 👇🏻 pic.twitter.com/CCKz9YjyRx — Minenergía (@MinEnergiaCo) August 10, 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advirtió que no han enviado mensajes sobre una posible réplica, pues dicha entidad no cuenta con “las facultades para predecir la ocurrencia del sismo ni estableces una hora específica”.

Por su parte, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá informó que se encuentran alistando el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) “para poder apoyar a las ciudades afectadas por el movimiento telúrico presentado esta mañana”.

Estamos en alistamiento con nuestro equipo USAR.



Nuestros uniformados ya están alistando los equipos, herramientas y accesorios para poder apoyar a las ciudades afectadas por el movimiento telúrico presentado esta mañana, de acuerdo con la activación de la @UNGRD. pic.twitter.com/0eD8fubJ4y — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 10, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.