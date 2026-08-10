¿Dónde fue el epicentro del temblor de Colombia?

Este lunes se registró un fuerte temblor en Colombia durante las primeras horas del día, provocando daños materiales significativos, así como la pérdida de vidas y personas lesionadas.
El Servicio Geológico Colombiano registró un movimiento de 7.4 alrededor de las 07:34 horas del 10 de agosto, con una profundidad de 103 kilómetros que se percibió en distintos departamentos del país.
El temblor se localizó en la coordenada 4.99°,-76.29°, con epicentro en el municipio de San José del Palmar de Chocó a 12 kilómetros; y afectaciones cercanas en El Cairo del Valle del Cauca a 27 kilómetros; y en El Ágila del Valle del Cauca a 29 kilómetros.
Suman al menos 77 muertos por terremoto magnitud 7.4 en Colombia
Hasta el momento se continúan registrando movimientos telúricos, destacando uno de 4.8 alrededor de las 08:18 horas en San José del Palmar, y uno de 3.8 kilómetros alrededor de las 10:01 horas en la misma región.
Reportes oficiales sobre el temblor de Colombia
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, informó en el reporte número 3 emitido a las 11:50 horas de este lunes, que hasta el momento registran 9 personas fallecidas, 80 lesionadas, afectaciones materiales y afectaciones en servicios.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó que hasta el momento se tiene el reporte de 27 personas fallecidas, así como una situación crítica en varios municipios incluyendo El Cairo, El Águila, El Zarzal, El Cartago y Buenaventura.
La alcaldía de Manizales habilitó un albergue temporal en el Coliseo Mayor para quienes necesiten de un lugar seguro, e informó que se encuentran realizando recorridor en la ciudad para atender la situación.
El Ministerio Minas y Energía del Gobierno de Colombia informó que, tras el sismo registrado este lunes, la demanda de energía registra una reducción del 18 por ciento de manera preeliminar.
Precisaron que se asocia a la demanda no atendida en varios departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda; y que se están realizando labores de verificación del estado de la infraestructura y evaluación de alternativas para reestablecer el servicio de forma segura.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advirtió que no han enviado mensajes sobre una posible réplica, pues dicha entidad no cuenta con “las facultades para predecir la ocurrencia del sismo ni estableces una hora específica”.
Por su parte, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá informó que se encuentran alistando el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) “para poder apoyar a las ciudades afectadas por el movimiento telúrico presentado esta mañana”.
También te puede interesar:
- Terremoto magnitud 7.4 en Colombia deja al menos 22 muertos, entre ellos 18 en Pereira
- Sismo en Colombia: Abelardo de la Espriella instala Puesto de Mando Unificado para atender a afectados
- Sheinbaum ofrece apoyo de México a Colombia por terremoto magnitud 7.4
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.